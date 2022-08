Yasmin Brunet pede desculpas após declaração polêmica sobre câncer

Modelo Yasmin Brunet se manifesta após declaração polêmica sobre cura de câncer, que causou tumulto nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 10h16

A modelo Yasmin Brunet (34) foi criticada nas redes sociais, mais uma vez, após uma fala que repercutiu negativamente entre os internautas.

A loira usou os Stories de seu Instagram para se manifestar depois da declaração polêmica feita durante entrevista no podcast PodDelas, na terça-feira, 22, comandado por Bruna Unzueta e Tata Estaniecki, sobre uma amiga ter se curado do câncer.

"O corpo humano e a mente têm a capacidade de se curar sozinhos. Não existe isso de 'você vai morrer'. Uma outra pessoa não pode determinar isso para você. Conheço uma pessoa, a Noemi, que se curou de câncer assim, numa meditação, uma coisa que ela fazia todo dia", relatou. "Todo dia, antes de dormir, ela se imaginava muito pequena, entrando dentro da corrente sanguínea dela, conversando com todos os órgãos dela... É uma viagem muito maluca, mas eu sei, de fato, que funcionou com ela", explicou ainda.

Na quinta-feira, 25, Yasmin se manifestou após a repercussão de sua fala e pediu desculpas, contando que recebeu ataques."Estou recebendo mensagens desejando que eu vá para a UTI doente para ver se meditação funciona, se o que estou falando funciona (isso foi uma médica que me desejou), mensagens de pessoas que estão desejando que eu adoeça pra ver se o que estou falando funciona", começou escrevendo.

"Quando falei sobre a história da minha amiga, é a história dela. Nunca falei que meditação cura câncer! Eu apenas contei o que ela fez e o que funcionou para ela. Jamais falaria que deveriam parar de buscar tratamentos convencionais e meditar para se curar. Eu apenas dividi uma história, porque acredito, sim, no poder do corpo e da mente. Isso não quer dizer que quem não se curou do câncer não "quis" ou não "tentou" como vocês estão dizendo, e nem falando que câncer é culpa da pessoa como vocês estão dizendo. Eu mesma perdi uma amiga para essa doença horrível e vi o sofrimento dela de perto. Sei como é doloroso perder alguém que amamos dessa forma", continuou.

Ao finalizar, Yasmin pediu desculpas: “Queria pedir desculpas para qualquer pessoa que se ofendeu com o que eu falei, principalmente, para quem está lutado contra o câncer, quem já teve câncer e quem já perdeu alguém próximo para essa doença tão horrível. Acredito que o que eu falei está sendo muito mal interpretado, então, estou vindo esclarecer".

Yasmin Brunet fala sobre término com Gabriel Medina

Durante a entrevista, Yasmin Brunet também comentou sobre o fim de seu casamento com Gabriel Medina (28). A modelo disse que o término foi difícil e lamentou toda a exposição que enfrentou. "Todo final de relacionamento é horrível, mas é muito mais difícil quando você está sendo exposta o tempo todo. Foi muito cruel o meu, porque eram mentiras todos os dias, e sempre ruim pra mim, eu sendo o lixo", desabafou.

Os dois se casaram em 2020 e terminaram a relação em janeiro deste ano. Na entrevista, Brunet falou sobre os comentários que via sobre a separação:"Término já é difícil e ainda ter tudo isso e a galera falando com tanta certeza nos comentários, como se dormissem do seu lado. Eu senti que estava todo mundo contra mim", afirmou.

