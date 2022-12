Yasmin Brunet exibe tatuagens ‘secretas’ em vídeo tomando banho e eleva temperatura da web

Modelo e atriz Yasmin Brunet decide dividir detalhes de sua rotina e deixa escapar tatuagens ‘secretas’

Nesta sexta-feira, 16, a modelo e atriz Yasmin Brunet (34) decidiu deixar seus seguidores malucos! Ao compartilhar um pouco de sua rotina de cuidados com a pele, a loira publicou um vídeo tomando banho em que aparece nua, e exibe algumas tatuagens ‘secretas’ em seu corpo.

“Melhor parte do dia para mim. Amo tomar banho. Sinto que a água vai tirando tudo de ruim que podemos ter absorvido”, escreveu a modelo ex-namorada do surfista Gabriel Medina. No vídeo, ela usa a música “Love Love”, dos Gilsons, como trilha sonora.

Ao tomar banho e lavar o cabelo, a atriz deixou escapar que ela tem algumas tatuagens espalhadas pelo corpo escultural dela. “Depois do banho hidrato bastante a pele com o melhor óleo do mundo”, disse ela, em outro vídeo.

Vale lembrar que muito recentemente já deixou seus seguidores malucos, ao mostrar que tinha tomado sol até demais, exibindo a marquinha do biquíni em seus stories. "Alerta de um quase nude", brincou ela, que em seguida postou: "Gente, sério... Olha a minha cor, meu Deus! Eu queimei muitooo!"

Veja Yasmin Brunet tomando banho e exibindo algumas de suas tatuagens ‘secretas’ que tem pelo corpo:

Yasmin Brunet é vista em mesmo evento que o ex, Gabriel Medina

A influenciadora Yasmin Brunet foi flagrada recentemente curtindo o Kriok Festival junto com os amigos no sambódromo do Rio de Janeiro. A loira atraiu diversos olhares ao chegar no local em um veículo da produção da festa usando um vestidinho justinho e com detalhes em recortes.

Entre os convidados do evento também estava presente o ex-marido da modelo, o surfista Gabriel Medina (28). Evitando dar entrevistas, o atleta também chegou ao local na companhia de amigos e tentou ser o mais discreto possível. Vale lembrar que Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão separados desde do início de janeiro deste ano, após anunciarem o fim do casamento.