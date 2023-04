Xuxa se revolta após vídeo de líder religioso viralizar: "Pra mim é um monstro"

Xuxa se revolta e publica longo desabafo nas redes sociais; apresentadora foi corajosa

A apresentadora Xuxa Meneghel se revoltou nas redes sociais nesta segunda-feira, 10, ao publicar um longo texto criticando a postura do líder Dalai Lama, que foi flagrado beijando uma criança.

A gravação que correu o mundo gerou críticas da loira, que é conhecida por defender os direitos das crianças. "Essa cena é umas das piores que eu como mãe, e criança que foi abusada pode ver: a de um abusador", começou ela.

Ao relembrar seu passado, Xuxa também analisou a gravação e se disse enojada. "Ele brinca com a criança de pique-esconde e aproveita e passa a mão no corpo de sua “presa”, às vezes de médico, de vampiro… e muitas vezes usa da fé, do poder que um líder religioso pode ter… me vem na cabeça a frase “pintou um clima” do nosso ex presidente e que depois ninguém mais falou sobre isso. Me lembro dele falando nos dois lugares e as pessoas rindo e aprovando esse ato, como dessa cena nojenta", declarou.

Ela seguiu desabafando e se revoltou com a atitude do líder espiritual tibetano. "Vi o vídeo todo e vi o desconforto dessa criança ao ser não abraçada e sim quase enforcada… quantas vezes essa situação ou piores aconteceram pra ele achar normal a ponto de fazer na frente dos outros, quantas vezes esses velhos babões se veem no direito de “pintar um clima” e nada acontecer com eles??? Me responda, me diga o que vai acontecer com esses seres nojentos que acham isso normal? Eu consigo imaginar o que acontece com milhões de crianças e adolescentes que são usadas, exploradas e abusadas diariamente … mas o que vai acontecer com os responsáveis por tanta dor dessas crianças? Apenas nossa indignação? Nosso repúdio?", questionou ela.

Xuxa Meneghel não foi a única a se posicionar com revolta. A apresentadora Eliana também publicou um longo desabafo.

Veja: