Xuxa responde críticas por mimar sua cachorrinha: "Idiotas"

Em suas redes sociais, Xuxa mostrou que sua cachorrinha ganhou quarto com direito a closet com roupas

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 16h30

A apresentadora Xuxa (59) respondeu as críticas por mimar sua cachorrinha, Doralice, nesta segunda-feira, 14, por meio de seu perfil no Instagram. Ela, que havia mostrado o closet do animal lotado, disse que também usa o dinheiro para ajudar instituições de caridade.



"Para as pessoas que me perguntam 'por que dar tudo pra um cachorro, tendo tanta criança precisando no mundo?'. Vamos lá: eu gastei por 29 anos, R$ 1,8 milhão anualmente para manter 350 crianças, e mesmo assim, ouço isso até hoje. Vou tentar explicar para vocês. Eu mimei minha filha e todos os meus filhos de pelo, e não vou admitir pessoas que nunca fizeram nada por ninguém na vida falarem que eu gasto muito com os meus bichos. Hoje, minha filha de pelo, a Dana, fez um exame que custou mais de R$ 5 mil (está com câncer). Na opinião de vocês que fizeram esses comentários idiotas, eu deveria deixar minha cachorra morrer em vez de gastar com ela", começou.



Xuxa também sugeriu que os críticos façam as próprias ações de caridade. "Faremos o seguinte: todos que pensam assim, peguem uma criança e dêem comida, escola, assistência familiar por 29 anos, e depois disso venham falar do meu amor pelos meus filhos de pelos. E, sim, ela [Doralice] dorme comigo e tem tudo que eu posso dar para ela, principalmente amor", concluiu.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Xuxa é só elogios ao genro: ''Minha filha está com sorriso no rosto!''

Xuxa Meneghel é uma sogra do bem e não poderia ser diferente. Mas a eterna Rainha dos Baixinhos falou com CARAS Digital sobre o genro, o cantor gospel João Figueiredo (20), que casou-se com Sasha Meneghel (22), herdeira da apresentadora de TV. "Acho que rezei tanto para Deus para que mandasse alguém que tivesse respeito e carinho por ela, que veio. Ele elogia, fala que ela é linda, maravilhosa, fica cantando para ela", contou.