Xanddy posa agarradinho com Carla Perez e brinca: "Nós curtindo e os filhos trabalhando"

O cantor Xanddy encantou os seguidores ao postar um clique curtindo o dia ao lado da esposa, a dançarina Carla Perez

O cantor Xanddy arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 23, ao compartilhar um clique ao lado da esposa, a dançarina Carla Perez, com quem está casado há 21 anos.

Na foto postada no feed do Instagram, os dois aparecem sorridentes, curtindo o dia ensolarado e tomando drinques. Ao dividir o momento de lazer, o artista aproveitou para brincar sobre o fato de estar aproveitando o tempo livre com a esposa, enquanto os filhos estão trabalhando.

"Nós curtindo e os filhos trabalhando. Glórias a Deus. Vivemos pra ver isso", se divertiu Xanddy na legenda da publicação, marcando os dois filhos, Camilly Victoria, de 21 anos, e Victor Alexandre, de 19.

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios dos internautas. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Casal perfeito", afirmou outra. "Quem sabe criar filhos sabe desfrutar dos bons ensinamentos. Muitas vitórias em suas vidas! Sou fanzona de carteirinha", falou uma admiradora.

Recentemente, Carla encantou os seguidores ao recordar um clique antigo em família. O clique foi feito no Natal de 2003, quando as crianças ainda eram bem pequenas. "Hoje pode ser um #tbt assim? Essa foto vai fazer 20 anos, era natal e Victinho tinha dois dias de nascido. É sobre isso…", escreveu na legenda.

Confira a publicação:

