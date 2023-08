Carla Perez e Xanddy relembram a infância dos filhos: "É sobre isso"

O casal Carla Perez e Xanddy espalharam fofura em suas redes sociais com antigo registro da família; confira a foto!

Em clima de TBT, a dançarina Carla Perez e o cantor Xanddy, encantaram seus seguidores com um lembrança adorável de sua família. Casados desde 2001, o casal é pai de dois filhos, Camilly Victoria, de 21 anos, e Victor Alexandre, de 19 anos.

Em um post compartilhado entre o perfil dos dois, os artistas publicaram uma foto antiga dos quatro reunidos. O clique foi feito no Natal de 2003, quando as crianças ainda eram bem pequenas. "Hoje pode ser um #tbt assim? Essa foto vai fazer 20 anos, era natal e Victinho tinha dois dias de nascido. É sobre isso…", disseram na legenda.

Na foto, a ex-Loira do Tchan estava com a tonalidade do cabelo bem clarinha e apareceu abraçadinha com Camilly, que esbanjou fofura com lacinhos na cabeça e vestido vermelho. Victor, recém-nascido, dormia no colo do pai, que estava de usando uma camisa branca desabotoada.

Nos comentários, os seguidores do casal se derreteram pela memória. "Lindos", escreveu Lidiane Faria, esposa do cantor Péricles. "Olha o sorriso de sapeca de Camilly", disparou fã. "Dois dias de nascido e tu plena assim, mulher? Tem que respeitar", disse outro. "Eu amo vocês, eu amo essa família linda", enalteceu mais um.

Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, impressiona ao exibir os músculos

Victor Alexadre cresceu e já está chamando a atenção de seus seguidores. Na última segunda-feira, 14, o filho de Xanddy e Carla Perez compartilhou um vídeo em seu Instagram exibindo sua boa forma.

Na gravação postada nas redes sociais, o herdeiro do casal apareceu tirando a camisa em câmera lenta, e exibindo seu corpo definido e musculoso. A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Brabo", disse Xanddy. "Arrasou", escreveu uma seguidora. "Tá top", afirmou outra. "Um senhor shape", falou uma fã. "Tá um espetáculo", comentou mais uma.

Com cerca de 320 mil seguidores em suas redes sociais, Victor gosta de compartilhar curiosidades e metas sobre seu 'shape'. "Altura: 1,90. Mais ou menos, 95 quilos. Ainda tem algumas áreas para melhorar", contou ele, revelando que cogita participar de competições de fisiculturismo. "Ainda não tenho interesse em competir, mas acho que daqui a uns dois anos pode ser que eu me anime mais."

Em uma conversa com seguidores nas redes sociais, ele ainda deu detalhes sobre seu treino: "Treino seriamente há dois anos. Antes disso, jogava bola na escola onde treino musculação. A dieta é balanceada. Whey, só tomo quando tô com vontade de algo doce ou quando não tenho tempo para comer. Creatina, comecei a tomar faz três meses."