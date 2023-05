William Bonner surge sorridente em clique inédito com a esposa: "Amo nossas gargalhadas"

Nas redes sociais, Natasha Dantas publicou um clique gargalhando com o marido, o jornalista William Bonner

A fisioterapeuta Natasha Dantas encantou os seguidores das redes sociais na noite desta terça-feira, 2, ao compartilhar um clique inédito ao lado do marido, o jornalista William Bonner (59).

No clique publicado no feed do Instagram, o âncora do JornalNacional, da TV Globo, e a esposa aparecem sorridente, e ela se derreteu ao falar sobre o momento com o amado.

"Amo nossas gargalhadas", afirmou ela, que em seguida questionou os seguidores: "E você? O que te faz gargalhar assim? Me conta!", quis saber.

Os fãs do casal encheram a publicação de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "O que me fez gargalhar foi ver uma foto cheia de amor e sorrisos lindos. Deus abençoe vocês sempre", contou outra. "Amo um casal feliz", escreveu uma fã. "Casal bonito de se vê. Vida longa a dois com amor no coração", desejou mais uma.

Confira a foto de William Bonner com a esposa, Natasha Dantas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha D B (@natashadantasb)

Ferimento após assalto

A fisioterapeuta Natasha Dantas passou por momentos de pânico ao ser vítima de um assalto enquanto praticava exercícios no Rio de Janeiro. Em um relato nas redes sociais, a mulher de William Bonner contou que tudo aconteceu muito rápido. Momentos antes, ela inclusive publicou que estava saindo para pedalar com amigos.

"Manhã de quinta, passeio de bike, pra variar. Andar pelo Rildy e encontrar amigos. Que cidade perfeita, né?", disse ela. A profissional nem imaginava o que estava por vir.

Horas depois, ela contou o que aconteceu. "Só que nem tanto assim. O cordão que estava no Story anterior, agora está na mão de um meliante", afirmou ela. Ao tentar puxar o cordão, o bandido acabou cortando o pescoço da fisioterapeuta. Houve sangramento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!