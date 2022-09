William Bonner surge agarradinho com a esposa, Natasha Dantas, em noite romântica

William Bonner aproveitou uma noite romântica ao lado da esposa, Natasha Dantas, e posou para um belo registro

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 14h38

William Bonner (58) curtiu a madrugada desta segunda-feira, 19, coladinho com a esposa, Natasha Dantas (42). A fisioterapeuta compartilhou um stories do Instagram ao lado do marido.

Na imagem, o apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional aparece com a cabeça encostada no ombro da amada enquanto eles posam para uma selfie.

Antes da publicação, Natasha publicou uma foto de uma lareira, mostrando que os dois estavam aproveitando a noite com um momento romântico.

Recentemente, William Bonner e Natasha Dantas completaram quatro anos de casamento e ela relembrou um momento especial do casal. “Nosso quarto 8 de setembro. Como eu amo nós dois”, disse ela na legenda.

