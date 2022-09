Whindersson Nunes se pronuncia após boatos de romance com ex de Vitão

O humorista Whindersson Nunes teria sido alvo de boatos de affair com Thaylise Pivato, ex do cantor Vitão

Publicado em 29/09/2022

Nos últimos dias, o humorista Whindersson Nunes (27) foi alvo de boatos sobre estar vivendo um novo romance, depois que a modelo e atriz Thaylise Pivato, ex-namorada do cantor Vitão. Os dois se encontraram em Punta Cana, para a festa de Gabi Lopes, e a modelo foi receber o youtuber no aeroporto, e ela publicou um story com ele e legendou como “amo viver a vida com você”, deixando os internautas curiosos com o status dos dois.

Algo que levantou a curiosidade dos internautas foi que Thaylise é ex-namorada do cantor Vitão, que é ex-namorado da cantora Luísa Sonza, que por sua vez, foi esposa de Whindersson Nunes.

Porém, Whindersson fez questão de acabar com as expectativas dos seguidores dos dois, se manifestando a respeito dos boatos de affair com Thaylise. Quando um fã sugeriu o romance entre os dois, o humorista respondeu com um “não”. “Gente, a Thaylise Pivato é minha amiga. E tenham certeza que no dia que eu namorar de novo, vocês vão demorar um pouco a saber, mas não! Não tô”, disse rindo.

