Whindersson fala sobre possível OVNI que diz ter visto

Nesta segunda-feira, 7, o humorista Whindersson Nunes (27) foi às suas redes sociais para falar de algo diferente. O youtuber contou que supostamente viu um OVNI, um objeto voador não identificado, e detalhou que um amigo viveu a mesma suporta experiência.

"No ano passado eu vi um OVNI (um objeto voador não identificado). Não parecia um drone, nem helicóptero, nem avião. Tinha uma trajetória estranha. Não, eu não vi um ET, não vi um extraterrestre, só vi um objeto não identificado. Contei a um amigo, e ele me mandou isso, é no Ceará", escreveu o humorista em seu Twitter.

No ano passado eu vi um OVNI (um objeto voador não identificado, nao parecia um drone, nem helicóptero nem avio, tinha uma trajetória estranha, não eu não vi um et, não vi um extraterrestre, só vi um objeto não identificado), contei a um amigo, e ele me mandou isso, é no Ceará pic.twitter.com/NMqB5GehHH — Whindersson (@whindersson) November 7, 2022

Além disso, ele compartilhou um vídeo do momento em que diz ter visto o OVNI, muito confuso com o que aconteceu. “Eu vi um Ovni? Não tem barulho nenhum esse caralh*”, escreveu na legenda do vídeo que publicou também no Twitter.

Tudo começou no sábado, 5, quando alguns pilotos de dois aviões que faziam rotas para Porto Alegre, relataram terem visto luzes desconhecidas ao sul da capital do Rio Grande do Sul. A conversa entre os pilotos e a controladora de tráfego foi gravada e divulgada nas redes sociais. De acordo com alguns relatos, as luzes eram azuis, acendiam e apagavam, girando a uma altura de 38 mil pés.

