Wanessa Camargo revela o que aprendeu com Zilu Godoi sobre maternidade

Falar de maternidade é falar de amor, carinho, respeito, generosidade, cumplicidade, entrega, aprendizado e muito mais. Ao longo da vida, aprendemos com nossas mães lições importantes que são, inevitavelmente, transmitidas para os nossos filhos. Com a cantora Wanessa Camargo (41) também foi assim. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista conta qual a maior lição que Zilu Godoi (64) a ensinou sobre maternidade.

“Ela me ensina ainda, que ser mãe não tem folga. Não é um trabalho que tem pausa no final de semana ou férias no fim do ano. É algo contínuo. É sobre o constante "ser". Não há melhor forma de ensinar um filho pelo exemplo”, diz Wanessa, que é mãe de João Francisco (9) e José Marcus (12), frutos do antigo casamento com o empresário Marcus Buaiz (44).

Zilu e a filha sempre foram muito amigas e nunca deixaram de demonstrar publicamente o carinho que sentem uma pela outra. No aniversário de 40 anos da filha de Zezé Di Camargo (61), por exemplo, a empresária fez questão de usar as redes sociais para demonstrar todo o seu amor.

“Parece que foi ontem que te segurei pela primeira vez nos meus braços. Você é uma pessoa incrível, cheia de talentos, inteligência e bondade. Sua determinação e força de vontade são inspiradoras”, declarou.

Enquanto Wanessa estava confinada na casa do BBB 24, Zilu também usava as redes para falar do quanto torcia pela filha e tinha orgulho dela.

"Hoje meu coração está repleto de orgulho e saudade. Como mãe, ver a Wanessa no BBB é uma mistura de emoções. Cada dia de confinamento é um dia a mais que sinto falta do seu abraço, mas também um dia a mais que me encho de orgulho pelo seu desempenho. Estar longe fisicamente é desafiador, mas a acompanho 24 horas pela telinha, torcendo em cada momento e vibrando com suas conquistas”, disse.