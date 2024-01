Wanessa Camargo e Sandy: Relembre momentos marcantes da amizade entre as artistas

Wanessa Camargo e Sandy se conhecem desde a infância e já enfrentaram rumores de rivalidade; relembre história de amizade das artistas

Wanessa Camargo supreendeu a web no último domingo, 14, ao fazer uma revelação sobre a vida profissional de Sandy. Com uma amizade de longa data e muitas histórias, as duas cantoras se conhecem desde a infância e já enfrentaram rumores de rivalidade. Relembre momentos marcantes da amizade entre as artistas.

Conhecidas desde pequenas, Wanessa Camargo e Sandy enfrentaram rumores de rivalidade ao longo da carreira por compartilharem a mesma idade e trabalharem no meio musical com gêneros parecidos. Em diversas ocasiões, as artistas desmentiram os boatos e chegaram a realizar uma parceria musical em 2022 para celebrar a amizade.

“O que foi feito com a gente na mídia... Eu sempre fui muito fã da Sandy, ia nos shows, tinha todos os CDs. Você é um exemplo para todo mundo”, contou Wanessa Camargo no vídeo dos bastidores da gravação da música Leve. “Era mais para saciar a vontade dessas pessoas de precisa ter intriga, rivalidade, contraponto", completou Sandy .

Na época, Wanessa Camargo enfrentava a separação de seu casamento e contou com a ajuda da música e de Sandy para atravessar o período. "Obviamente, a gente foi virando amigas, criando uma relação e, depois, surgiu esse ano [2022], em um momento em que eu estava tão frágil e me sentindo tão julgada, Sandy e Lucas me dão a mão e falam: 'Vem cá fazer essa música com a gente que tem tudo a ver com você'", declarou a cantora durante o PodDelas.

Leia também: Qual a idade dos participantes do BBB 24? Saiba quem são os jogadores mais velhos e mais novos