Voz do Fantástico, cantor sertanejo já dublou filme da Disney e integrou The Voice Brasil

Em entrevista à CARAS Brasil, cantor relembrou participação na banda Roupa Nova e entregou experiência de emprestar a voz

Bruno Bonatto, cantor sertanejo, tem uma carreira recheada de trabalhos com sua voz. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista relembrou sua participação como substituto na banda Roupa Nova, falou sobre integrar a equipe do The Voice Brasil e entregou experiência de emprestar a voz para dublar filme da Disney e cantar vinheta do Fantástico.

"É aquele tipo de trabalho que dá um gás na gente. Já tem muitos anos que é a minha voz, às vezes colocam efeito de robô, às vezes não. Esse último, gravei com uma grande amiga e são nossas duas vozes cantando: 'É fantástico'. Recentemente, também teve uma homenagem linda para a Glória Maria quando ela faleceu. A gente foi para o estúdio para gravar: 'É fantástica'. Foi muito emblemático", compartilhou o cantor , que é voz da vinheta do Fantástico há cerca de oito anos.

Bruno Bonatto também relembrou sua participação na banda Roupa Nova: "Tive o privilégio de cantar na banda Roupa Nova por três meses substituindo o Serginho, quando ele quebrou o pé em 2019. Foi uma experiência incrível, nem preciso dizer [risos]. Zerei a vida". Apaixonado por música sertaneja desde cedo, o carioca explicou que a paixão vem de família: "Nasci no Rio de Janeiro, mas cercado por uma família de mineiros".

Desde a terceira edição do The Voice Brasil, Bruno Bonatto integra o programa como backing vocal, como explicou na entrevista: "A gente faz as [canções] guias para os participantes aprenderem algumas músicas, porque elas são picotadas, tem que durar em torno de um minuto. O participante aprende essa forma na nossa voz. Com os jurados também, a gente faz as guias para eles ouvirem as músicas e saberem onde vai entrar o refrão. De vez em quando, apareço no programa, quando eles solicitam backing vocals no palco".

Além dos trabalhos na música, Bruno Bonatto também empresta a voz para alguns personagens de filmes e séries. Com estreia inesperada na dublagem, o cantor comentou como recebeu a proposta para seu primeiro papel dublado no curta Lava, da Disney.

"Estava sentado em um boteco, esperando a comida chegar, e a Mariana Volker - minha parceira de backing vocal do The Voice - chegou e falou: 'Estou aqui com a zero um da Disney aqui, e eles estão fazendo um curta no Brasil e não acham a voz do personagem. É um vulcão com uma voz nivelada - ninguém estava conseguindo chegar - vê se você consegue'. Aí eu pedi para mandar e era um vulcão solitário no oceano, com a música de ukulele", afirmou Bruno Bonatto .

"Pedi uma caneta para o garçom e anotei o que entendi da letra em inglês em um guardanapo que estava na mesa. Entrei no banheiro do buteco e, com o áudio do celular, gravei a música e mandei. Falei: 'Não vai dar em nada, pelo amor de Deus. Áudio de celular?'. Não deu 15 minutos que ela falou: 'Bruno, é você. Ela viu, amou, adorou''", compartilhou o cantor, que revelou ter levado os pais para ver o filme no cinema.