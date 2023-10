Você sabia? Filha de Gugu já foi presa nos Estados Unidos; relembre o caso

Discreta quanto a vida pessoa, história envolvendo filha de Gugu Liberato chocou e rendeu altos comentários

As filhas de Gugu Liberato (1959-2019) ganharam destaque na mídia nos últimos anos por conta de detalhes envolvendo a família. No entanto, há alguns meses uma das moças estamparam os portais de notícia após uma informação vinda direto dos Estados Unidos: Marina Liberato (19) já foi detida por invasão de imóvel.

O caso aconteceu no ano de 2020, mas apenas em junho deste ano ele se tornou público. Na ocasião, ela foi flagrada curtindo uma festinha com os amigos na casa de uma mulher desconhecida em Orlando, na Florida.

A informação foi compartilhada pelo portal Em Off, que teve acesso ao boletim de ocorrência com dados da jovem. No documento, a herdeira foi acusada de entrar em uma "residência privada localizada na Royal Estades Boulevard sem a autorização ou permissão da proprietária".

Apesar da confusão, tudo não passou de um mal entendido. Isso porque Mariana não sabia que o imóvel era da patroa do amigo dela, que trabalhava no local fazendo limpeza. Em depoimento, a mulher afirmou que o caso aconteceu diversas vezes durante um período que ela estava em viagem ao Brasil.

Após ter sido detida pela polícia, Mariana foi levada para o Conselho Consultivo da Justiça, local onde jovens envolvidos em situações de crime são levados. Na época, Rose Miriam precisou ser chamada para resolver o problema.

Leia também: Filha de Gugu, Sofia Liberato impressiona ao exibir antes e depois do seu corpo

Em comunicado à imprensa, o advogado Nelson Wilians, representante das filhas de Gugu na luta pela herança, disse que a história se tratava de um vazamento premeditado para conseguir manchar a imagem das meninas.

"Esse fato foi um mal-entendido ocorrido anos atrás, quando as jovens tinham cerca de 15 anos apenas, fato que foi devidamente explicado e resolvido à época, sem maiores danos ou sequelas. Esse é mais um vazamento de informação fora de contexto, com o único objetivo de desqualificar as jovens, que estão ao lado da mãe delas em um legítimo processo de reconhecimento de união estável", finalizou ele, lembrando da briga judicial para que Rose Miriam, mãe das meninas, fosse reconhecida como uma das herdeiras do apresentador.