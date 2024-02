Você sabia? Atriz de Mulheres de Areia e Chiquititas criou página de conteúdo adulto

Atriz que está no ar com Mulheres de Areia e Chiquititas expandiu carreira e criou página de conteúdo adulto e aplicativo para atores; saiba quem

Giovanna Gold, que interpretou Alzira na novela Mulheres de Areia, está de volta às telinhas como a personagem na reprise da novela. A atriz, que também está no ar como a vilã Carmen em Chiquititas, expandiu a carreira para fora da atuação e criou sua página de conteúdo adulto e um aplicativo para atores; saiba mais.

Com uma conta em plataforma de conteúdo adulto, Giovanna Gold tem mais de 300 publicações em seu perfil. Na página, a atriz de Mulheres de Areia deixa uma lista de presentes para receber dos fãs, entre eles maquiagens, eletrônicos, itens de cozinha e lingeries.

A artista também criou o próprio aplicativo de memorização de falas para atores, o Gold Memo Script. Giovanna Gold , que interpretou Zefa em Pantanal, deu o que falar na web em 2022 com caso sobre o app e Paula Barbosa, intérprete da mesma personagem no remake da novela.

"Eu criei um aplicativo de memorização de texto e enviei, em dezembro, uma assinatura para ela. E desejei sucesso. O Instagram mostra que a mensagem foi visualizada, mas ela não respondeu. Tenho esse print. Ok, não precisa usar o meu aplicativo. Vida que segue", compartilhou em entrevista à Patrícia Kogut, do portal O Globo.

