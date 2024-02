Wanessa Camargo quer encarar o Paredão: Será que chegou a hora da cantora se despedir do BBB 24?

Após Davi voltar de seu terceiro Paredão, cantora Wanessa elogiou o baiano e ainda o colocou como um dos três finalistas do BBB 24

A eliminação de Marcus Vinicius mexeu com a cabeça dos participantes do BBB 24, desde a noite dessa terça-feira, 13. O comissário de voo disputou a permanência no reality show com nada mais nada menos que a dupla Davi e Isabelle - queridíssima do público aqui fora (Que azar, não é mesmo?). A galera lá da casa mais vigiada do Brasil não sabe que Marcus foi eliminado com 84,86% dos votos (recorde, até o momento, desta edição) e o motivo, mas sente que o bicho está pegando e muitos começaram a recalcular a rota.

Entre eles, claro, está a nossa Wanessa, o calinho no pé do baiano Davi, que encarou o Paredão pela terceira vez. A cantora até declarou que precisa encarar a berlinda o mais brevemente possível - Isso mesmo que você está lendo, caro leitor! O que boa parte do público desta edição do BBB está desejando já há um bom tempo, pode virar realidade.

Assim que Marcus deixou o programa, ela, Rodriguinho, Lucas e Yasmin Brunet - muito pensativos - começaram a tentar entender o que estava acontecendo porque, claro, Davi seria o eliminado nesse último Paredão. Por que não seria?

A gente assistia a conversa de camarote e enxergava a fumacinha saindo das cabecinhas de nossos queridos brothers. Foi, então, que Wanessa tomou a decisão: “Estou achando que estou fazendo meio hora extra. Quero ir porque se não vou surtar”.

A cantora justificou querer ir para a tão temida berlinda (pelo menos para a maioria) por ter medo que seus filhos sofram bullying ou que pessoas próximas a ela sejam canceladas por suas atitudes no reality.

“Para a gente, é cada dia a mais aqui sem o Brasil querer é muito problemático. E outra coisa, tenho dois filhos pequenos, não quero eles pagando nenhum preço por minha escolha de estar aqui. Eu vim para melhorar muita coisa na nossa vida. Se isso não vai acontecer, tchau, quero estar fora daqui... Estou longe deles para fazer isso? Não vim para isso”, completou.

Wanessa continuou refletindo sobre não ter certeza de sua imagem aqui e considerou importante enfrentar o Paredão: “Mas não tenho essa informação aqui, vou ter que esperar um Paredão. Por isso não estou achando ruim ir para o Paredão. Até preciso ir, sendo bem sincera. Não quero ficar aqui para chegar lá no final e descobrir que o povo estava louco para me mandar embora”. Xiiiiii...

Depois, na cozinha apenas com a amiga Yasmin, a artista afirmou que o baiano está superlegal há alguns dias; dando, novamente, aquela “treguinha” que a gente viu algumas vezes ao longo dessa treta (cansativa). “Não, assim, de verdade, ele está superlegal, não estou mentindo", afirmou Wanessa.

E pasmem! Tem mais novidades! Na tarde desta Quarta-feira de Cinzas, 14, em conversa com Rodriguinho, Yasmin e Leidy Elin, a filha de Zilu Camargo analisou os últimos acontecimentos dentro do confinamento e concluiu: "Pra gente já está muito definido. A final pra mim vai ser hoje: Davi, Cunhã (Isabelle) e Bia. Pra mim são os campeões”.

Em seguida, a cantora falou sobre seu propósito de participar do Big Brother Brasil com Yasmin: "Não tem nada a ver com prêmio, não tem nada a ver com a final, não tem nada a ver com ficar até a final. Infelizmente, não vou poder te dizer aqui. Mas vou te dizer fora muita coisa que estou vendo... Agora estou entendendo porque eu vim para cá".

Será que Wanessa conseguiu prever o final desta história? Ainda falta muito jogo. Vamos ficar atentos, dando aquela espiadinha, e aguardar as cenas dos próximos capítulos!