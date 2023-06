Você sabia? Ator de Terra e Paixão vive namoro com amigo de infância

Ator de Terra e Paixão assumiu romance com amigo de infância em outubro de 2021

Johnny Massaro, que estrela Terra e Paixão como Daniel, está comprometido na vida amorosa. O ator foi flagrado na última sexta-feira, 9, ao lado do namorado, João Pedro Accioly, passeando pelas ruas do bairro de Ipanema. Amigos de infância, os dois assumiram o relacionamento em outubro de 2021.

Advogado, professor de direito constitucional, doutor e mestre em direito público e também poeta, o namorado de Johnny Massaro já declarou seu amor pelo ator de Terra e Paixão nas redes sociais: "Estou feliz pelo que sinto e por falar sobre o que sinto. Porque, embora todas as cartas de amor sejam (levemente) ridículas, só as criaturas que nunca as escreveram é que (realmente) o são".

Johnny Massaro também já falou sobre a relação, quando declarou ao IG Queer sobre a decisão de tornar o relacionamento público: "Chega a um ponto que a gente pensa 'por que não tomar essa atitude?'. Ao mesmo tempo, é claro que é também uma questão de encontrar uma pessoa e de momento. É muito libertador e mais honesto simplesmente poder viver os afetos, não os esconder. Mas é claro que cada um tem sua história. No final das contas, estamos mesmo falando é de orgulho e respeito pelo o que se é".

