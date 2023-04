Você sabia? Apresentadora do SBT foi demitida após cortar cabelo; saiba quem

Apresentadora foi demitida pelo próprio Silvio Santos no dia de seu aniversário de 19 anos

Marcada por sua programação infantil que durou décadas, o SBT já contou com diversas apresentadoras marcantes em seu quadro de funcionários. No entanto, nos anos 90 a empresa protagonizou uma baita polêmica após demitir uma delas.

A situação em questão aconteceu com a apresentadora infantil Mariane Dombrova (50), que na época teve seu contrato interrompido com a emissora por conta de um corte de cabelo. O desligamento foi um pedido que veio diretamente de Silvio Santos (92).

Mariane entrou na televisão aos 17 anos, como apresentadora do Dó-Ré-Mi-Fá-Sol-Lá-Si, em 1989. Com pouco tempo ela foi se destacando no horário e acabou ganhando um programa com seu próprio nome. Seu sucesso era tanto, que ela chegou a lançar um CD que vendeu mais de 100 mil cópias.

Vivendo uma ótima fase em sua carreira, Mariane resolveu celebrar seu aniversário de 19 anos com um corte de cabelo curtinho, moda entre os jovens. Sua atitude acabou sendo repreendida imediatamente por Silvio, que pediu sua demissão após ela aparecer ao vivo com seu novo visual.

"Foi uma forma de rebeldia. Recebi o telegrama [da demissão] no dia do meu aniversário. Eu acho que dava pra fazer diferente… simplesmente chegar com o cabelo cortado, peguei todo mundo de pernas curtas", disse Mariane em recente entrevista ao Fofocalizando.

Mariane Dombrova contou que o Silvio Santos a demitiu porq ela cortou o cabelo num corte mais curto! #ProgramaSilvioSantospic.twitter.com/6mdPi7lYby — Doug (@MarqsDoug) February 27, 2023

Em 2021, Mariane conversou com o portal Gshow e também relembrou sua demissão do SBT. Segundo a artista, que atualmente tem investido na carreira de influenciadora, ela só entedeu o ocorrido depois de alguns meses.

"Saí da TV com agenda lotada de trabalho! De sexta a domingo fazia de 10 a 12 shows. Até em circo me apresentava. Ocupava a minha mente, pois estava muito produtiva. Depois é que me toquei", lembra.