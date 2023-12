Você sabia? Andressa Suita participou de A Fazenda após término intenso com famoso

A modelo Andressa Suita foi convidada para A Fazenda após gerar curiosidade no público por conta de um antigo relacionamento

Apesar de ter ganhado notoriedade na mídia durante o casamento com o cantor Gusttavo Lima, a modelo Andressa Suita é uma antiga conhecida dos apaixonados por reality shows. Isso porque a loira foi uma das integrantes da segunda temporada de A Fazenda, da Record.

Na época, Andressa foi convidada pela produção do programa após ser alvo de intensas mensagens de seu ex-namorado Theo Becker, durante o confinamento. Ele foi um dos destaques da primeira edição da competição rural e fez diversas declarações de amor para a então amada.

Eles haviam acabado de terminar o relacionamento e o ator estar tentando reatar o romance, chegando até a apelidar uma égua da sede com o nome da moça. Sem amigos no jogo, Theo

No entanto, a única coisa que ele conseguiu foi dar visibilidade para Andressa, que um ano depois entrou na atração e acabou conquistando muitos fãs. Ela foi a quarta eliminada da temporada, que teve Karina Bacchi como a grande campeã.

Durante o confinamento, Andressa chegou a comentar sobre o temperamento de Theo e garantiu que ele não era uma pessoa violenta com ela. Além disso, a moça confessou que não guardava mágoas ou raiva do ator.

"No começo eu fiquei com dó e pena dele, porque a gente terminou o namoro e ele gostava de mim. Eu não vou ficar com raiva do cara, porque ele falava que me amava. Ele nunca me fez nenhum mal, mas se ele pirou aqui dentro da casa eu não sei qual era o tipo de jogo dele, se ele tava pirando ou se ele estava jogando", afirmou.

Há alguns anos o nome de Theo e Andressa voltou a ser alvo de uma polêmica após o artista afirmar que a ex-namorada teria abortado um filho seu. O caso ganhou grandes proporções e a modelo, que já estava casada com Gusttavo Lima, rebateu dizendo que iria tomar medidas judiciais contra ele.

"A senhora Andressa Suita, através de sua assessoria de imprensa, informa que medidas legais serão tomadas contra todos os veículos de comunicação que replicarem na mídia acusações infundadas com um único intuito de audiência. Algumas subcelebridades fazem de tudo para permanecer na mídia e a imprensa tem o dever de discernir o que é notícia e o que é nada mais, nada menos do que manipulação, com o único intuito de permanecer na mídia. A imprensa e os jornalistas precisam ter mais cuidado e respeito e, principalmente, avaliar de onde partem as 'acusações'", dizia a nota.