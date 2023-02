Viva! Ellen DeGeneres e a mulher renovam votos de casamento em cerimônia intimista

Ellen DeGeneres e a mulher renovam votos em cerimônia emocionante feita por Kris Jenner; Veja

Nesta quinta-feira, 02, Ellen DeGeneres (65) e Portia de Rossi (50) renovaram os votos de casamento! A cerimônia foi uma surpresa que a atriz resolveu preparar para a amada, e contou com ninguém menos que Kris Jenner (67) para celebrar a união.

Em um vídeo compartilhado no canal do Youtube da apresentadora, Portia arrancou suspiros dos convidados e principalmente da amada ao surgir deslumbrante vestindo o mesmo vestido de noiva usado em seu casamento em 2008, e para complementar o visual, a ex-atriz elegeu um pequeno buquê de rosas brancas.

Com uma declaração emocionante, a mãe das Kardashians emocionou os convidados ao oficializar a renovação do voto do casal.

"Essas duas nasceram uma para a outra, são objetivos de casais e continuam a me surpreender com o quão fofas são juntas, uma combinação perfeita. Duas ervilhas numa viagem. Seu amor e compromisso uma com a outra é incrível, e me deixa muito feliz que elas tenham uma à outra para amar, valorizar e envelhecer", disse a socialite.

VEJA A RENOVAÇÃO DE VOTOS DE ELLEN DEGENERES E A MULHER: