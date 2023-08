Viúvo de Paulo Gustavo ressalta importância de Preta Gil em sua vida: ''Me ajudou''

No aniversário de Preta Gil, viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, revela momentos importantes com a cantora

O aniversário de Preta Gil é nesta terça-feira, 08, e o viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, falou sobre a importância da cantora em sua vida. Amigo próximo da filha de Gilberto Gil, ele escreveu uma declaração para ela e revelou momentos inesquecíveis que viveram juntos.

Thales Bretas então resgatou um clique do casamento com o pai de seus filhos e emocionou ao relembrar o apoio que recebeu da cantora durante a despedida a Paulo Gustavo. "Pretinha!

ATIVAMENTE presente nos maiores momentos da minha vida! Dos mais felizes, como meu casamento, até os mais difíceis, como a missa de 7º dia do PG que ela me ajudou tanto a fazer quando eu não tinha cabeça pra mais nada", comentou.

"Permeando muitos dias de convívio deliciosos, porque a presença dela é realmente um acontecimento: divertida, carinhosa, inteligente, empreendedora, irreverente… Eu já era muito fã desde pequeno, mas o dia que conheci, vi que essa mulher tinha uma estrela muito diferente e brilhante! Sou um sortudo de conviver de perto com uma pessoa que inspira tanto e tantos!", enalteceu a famosa.

"E eu fui um deles, e sou a cada dia, com suas histórias de lutas e superações. Você é uma amiga e tanto, nunca vou me esquecer de tudo que fez por mim e minha família! Te amo, e quero estar do seu lado também nos seus momentos mais felizes e mais difíceis! Conte comigo! Muita saúde, alegria, amor, mais sucesso e mais força sempre!", desejou a ela.

Thales Bretas cria os dois filhos ao lado da família de Paulo Gustavo. O humorista morreu em 4 de maio de 2021 após lutar por semanas contra complicações da Covid-19. Muito querido pelo público, a morte gerou uma comoção nacional.

CASAL TEVE DOIS FILHOS

Paulo Gustavo e Thales Bretas se casaram em 2015 em uma cerimônia encantadora e repleta de famosos. Os filhos do casal, Romeu e Gael foram gerados fora do Brasil após o uso de uma barriga de aluguel. Antes de morrer, ele inclusive contou como foi o processo de decidir ser pai.

“Fui eu com certeza porque eu tô com 40 anos e Thales com 30 anos, se eu esperasse mais ia ter filho com 90 anos! Não posso ter filho com 50, 60 que eu não aguento. Eu tenho problema de cansar atrás de criança. Quando a gente quis ter filho rolou preconceito: ‘ai vão ficar brincando de boneca!’. As pessoas pensam em tudo só não pensam na sua vontade de ser feliz, de construir uma família”, brincou na época.

