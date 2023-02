Viúva de Erasmo Carlos fica com administração da fortuna de R$ 25 milhões

Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves é quem vai ficar responsável pelo patrimônio; filhos concordaram com a decisão

A pedagoga Fernanda Esteves vai ficar com a administração da herança deixada pelo cantor Erasmo Carlos, avaliada em R$ 25 milhões. Quatro meses após a morte do cantor aos 81 anos, a decisão foi tomada de comum acordo pela família.

Ele não deixou testamento, o que obrigou os familiares a nomearem um administrador para o patrimônio. Os dois não eram casados por comunhão de bens, já que a lei não permite esse topo de união após os 70 anos.

As informações são do 'Notícias da TV', que ainda diz que os dois filhos do cantor, Leonado e Gil Esteves, já pediram formalmente a abertura do inventário na 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, no Rio, onde o processo corre. A jovem foi escolhida para coordenar o processo.

"Erasmo tem bens a serem partilhados, mas não deixou testamento. Na qualidade de cônjuge sobrevivente, Fernanda prestará o compromisso para desempenho da função de inventariante do espólio", diz um documento obtido pelo veículo.

DESABAFO

A viúva de Erasmo Carlos, Fernando Esteves, compartilhou como tem sido os dias sem seu grande amor. Ela falou que se tornou uma espécie de acumuladora de jornais após a partida dele e explicou porque criou o hábito.

Em uma foto com uma pilha de papéis de jornal, ela começou o relato na legenda: "Hoje eu queria conversar sobre a pilha de jornais, a pilha que ninguém entende, que cresce todos os dias e que, para falar bem a verdade, nem eu sei explicar. Gosto de manter meus compromissos, as promessas que faço, as juras".

"Renovei a assinatura do jornal e você me pediu que guardasse todos os exemplares que chegassem para você ler depois. Fui guardando, perguntei se você queria que eu levasse até o hospital, você disse que não, que leria em casa. Pronto, você morreu e veio um jornal com a sua cara, com seu nome, com sua morte", escreveu no Instagram.