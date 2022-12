Viúva de Erasmo Carlos conta que sonhou com ele e lamenta: "curta, chocha"

Viúva de Erasmo Carlos continua fazendo relatos do processo de luto e desabafa com seguidores

A viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves, continua relatando o processo de luto 20 dias após a morte do cantor. Em seu instagram, ela publica fotos com ele e desabafa sobre a ausência do amado.

"Bom dia, meu amor! Essa noite no meu sonho você não estava morto. Acordei sentindo paz…", começou o texto.

Ela explicou o que aconteceu no sonho. "Minha irmã ia renovar os votos dela de casamento, era um dia 6 de janeiro e eu estava empenhada em ajudar ela a se arrumar. Sabe aqueles pulos que um sonho dá? Então. O meu pai resolveu se arrumar e me levar para casar também. Me lembro da minha vizinha de anos, a Denise, gritar para que eu fosse feliz. Alguém nos fotografava a distância e meu pai me levava para o carro", descreveu.

"Até esse momento não era claro com quem eu ia me casar, mas me lembro de sentir mal por não estar presente na renovação da minha irmã, e também por fazer uma coisa tão significativa no mesmo dia. Meu vestido era de um crepe de seda verde, curto de mangas compridas. Cheguei até um lugar apertado, sem janelas e meu pai sumiu", continuou.

Ela, então, se encontrou com o grande amor: "Senti que você estava ali, te vi e reclamei: você me deixou poucos cartões. Você disse que queria se ajoelhar e eu pensei, não sei se cheguei a dizer, que não precisava. Notei que eram quase 19:00 horas, pensei que não haveria cartório aberto, procurei, me lembrei que o casamento não estava marcado e acordei. Acordei e por 2 segundos achei que você estava em casa, logo o ciclo de me lembrar que você não estava e conviver com a sua ausência, recomeçou".

"Meu amor, eu sei que foi a força do meu desejo de sonhar com você que causou essa projeção. Curta, chocha. Pelas minhas contas isso durou poucos segundos. Mas eu estou com tantas saudades, mas tantas", lamentou a viúva do músico, que faleceu em 22 de novembro deste ano.

"A lista de supermercado que você fez há 2 meses e meio continua sobre a mesa e, acredite, ela me aproxima de você", concluiu.

Confira a publicação de Fernanda Esteves com Erasmo Carlos: