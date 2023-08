Viúva de Chico Anysio ficou em coma, casou novamente e foi vítima de graves acusações

Viúva de Chico Anysio viveu dramas em sequência após a morte do humorista há 11 anos

Onze anos após a morte do humorista Chico Anysio, detalhes sobre os bens deixados pelo gênio da televisão voltaram à tona. Isso porque um dos filhos declarou que as dívidas eram tantas que os herdeiros não ficaram com um centavo sequer.

Após a notícia, o nome da viúva Malga di Paula voltou a ficar em evidência. Ela era casada com o humorista na época da morte e chegou a entrar na Justiça para conseguir o direito de ser a inventariante da suposta fortuna deixada pelo artista.

Desde então, os filhos fizeram insinuações contra a empresária. Há cinco anos, quando tudo azedou de vez, a viúva se pronunciou publicamente em entrevista exclusiva para a CARAS. "É uma pena que esteja acontecendo tudo desta forma e a imprensa venha divulgando coisas que não são verdadeiras. Tenho a certeza de que em breve eu poderei provar que há calúnias e injúrias contra mim. Quando o Chico faleceu, ele deixou um testamento sim, mas ele foi absurdamente mal orientado pelo testamenteiro", declarou na época.

Na época, um dos filhos de Chico Anysio, o também humorista Lug de Paula, ficou fora da partilha dos bens. "Eu não sei quais foram os motivos que levaram o Chico a deixar o filho, Lug de Paula, fora da partilha. Fiquei sabendo disso no mesmo dia em que o Lug, ou seja, no dia abertura do testamento. O Chico e o Lug se desentendiam frequentemente, isso não é novidade pra ninguém, mas é um absurdo que o Chico não tenha sido orientado sobre essa ilegalidade”, declarou ela na época.

A disputa segue até hoje - um dos filhos do humorista chegou a morrer sem receber um centavo sequer. Ela reclamou sobre a situação em uma entrevista no ano passado. "Alguns foram mais radicais e não quiseram sentar para conversar, um deles morreu enquanto eu estava em coma. Olha que ironia da vida. Ele tinha 39 anos e ficou brigando comigo durante quase dez anos para receber algo que nunca irá receber", declarou ela.

Malga di Paula ficou entre a vida e a morte

Em 2021, Malga di Paula ficou dois meses intubada e esteve internada em um hospital no Rio de Janeiro após complicações decorrentes da Covid-19. Ao deixar a UTI, ela publicou um desabafo comovente sobre o drama que viveu.

"A batalha é diária, mas a cada minuto um aprendizado. Eu sempre agradeço por uma nova chance e a esperança é a cada dia melhorar um pouco. Enfim... eu continuo com os mesmos cuidados (máscara, álcool gel, distanciamento social), pois, ainda sabemos muito pouco sobre este vírus e infelizmente, apesar da vacina, ainda posso me contaminar", disparou na época.

Casamento com rapaz mais jovem

Em 2013, menos de dois anos após a morte do humorista, a empresária conheceu Felipe Batista, 14 anos mais jovem, de forma inusitada, pelo Facebook. Os dois se envolveram e oficializaram a união.

“Entendo as pessoas ficarem chocadas e chateadas, mas acho importante falar que em nenhum momento eu faltei com respeito a memória do Chico. Ele foi tudo pra mim, enquanto ele esteve aqui, ele foi o grande amor da minha vida” afirmou ela na televisão. O relacionamento terminou em 2020.