Vitória Strada abre o jogo sobre casamento com Marcella Rica: 'Tempo certo'

Atriz e modelo, Vitória Strada esteve no evento do programa Caravana das Drags e conversou com a imprensa

A atriz e modelo Vitória Strada (26) comentou sobre os planos futuros para a cerimônia casamento com Marcella Rica (31), filhos e também novos trabalhos. Para ela, a chave de tudo é dar tempo ao tempo. "Sempre fui assim com tudo. As coisas acontecem no tempo certo que tem que acontecer."

Em conversa com a imprensa, diretamente do evento do reality Caravana das Drags(Amazon Prime Video), ela explicou que por enquanto não tem planos para a festa, muito menos para filhos, por estar totalmente imersa nas oportunidades de trabalho que vem surgindo.

"Por enquanto estamos sem planos de cerimônia, e planos de filhos está mais longe ainda. Estou muito focada no trabalho e sou muito nova, quero conquistar uma estabilidade, poder estar mais perto dos meus pais, focar nas coisas que eu quero na minha carreira, me abrir para oportunidades", diz.

Ela acrescenta que sua noiva também está alinhada no momento de vida, focando bastante a carreira. Vitória Strada pediu Rica em casamento em dezembro de 2022, em um amigo secreto. As duas estão juntas desde o ano de 2019, quando assumiram publicamente a relação.

Leia também:Noivas, Vitória Strada e Marcella Rica celebram quatro anos juntas

Strada afirma que sempre foi bem recebida pela comunidade LGBTQIA+. Na época, ela contou que nunca tinha se envolvido com uma mulher, então se apaixonou por Rica e descobriu sua bissexualidade. "Fui muito transparente com o que eu vivi e nunca tive nada para esconder."

"Quando eu comecei a namorar fui 100% verdadeira. O público entendeu que eu estava mudando de história. Isso me dá uma tranquilidade para ser quem eu quiser e falar da minha bissexualidade", completa ela, que ainda agradeceu por ter sido acolhida também pela comunidade.

"Amo, essa comunidade é sempre incrível e é uma energia muito gostosa, de liberdade, de todo mundo sendo quem é, sem máscaras. Fui muito bem-recebida", diz a modelo, que ainda revelou já ter se montado como uma Drag Queen para o aniversário de uma amiga.

Para novos trabalhos, a modelo e atriz faz mistério e não entrega muitos detalhes, porém, afirma que pretende continuar junto à emissora Globo. "Não posso declarar nada, mas vem vindo muita coisa legal por aí. Até segunda ordem, estou junto [da Globo]."