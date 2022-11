Vitor Belfort faz longa e emocionante homenagem para sua filha: “Uma jovem mulher”

Vitor Belfort fez uma homenagem emocionante para a filha, Vitória, que está completando 15 anos através de um texto publicado nas redes sociais

01/11/2022

Nesta terça-feira, dia 1, o lutador Vitor Belfort (45) decidiu fazer uma linda homenagem à sua filha, Vitória Belfort, que está completando 15 anos de idade. Vitor publicou uma sequência de fotos com a menina, que está trilhando seu caminho no mundo dos esportes, com o vôlei, e escreveu um texto extenso e emocionante na legenda da publicação.

“Vivi, Não consigo expressar o quanto estou orgulhoso de você Você era uma garotinha do papai alguns anos atrás. Eu vi você crescer e se tornar uma mulher jovem incrível. Primeiro não consigo imaginar como é se tornar uma mulher jovem porque tive que aprender o sexo oposto que DEUS CRIOU de como me tornar um homem jovem, e confesso que muitas vezes me senti sozinho e tive que me adaptar entre o que eu sabia que era certo do que eu sabia que era errado”, expressou o lutador.

“Muitas vezes me senti tentado em fazer coisas erradas, mas sempre tive uma voz interna dentro de mim me dizendo que eu tinha que voltar para a estrada estreita que leva à vida com propósito e não somente a do prazer. Eu quero falar sobre essas 2 coisas com você, pois hoje você está completando 15 anos e se tornando uma jovem mulher”, continuou Vitor, diferenciando o prazer, do propósito.

“Prazeres é um sentimento que Ou aprendemos pela cultura em que vivemos Ou pelos princípios que estabelecemos em nossas vidas. Do outro lado temos o oposto de prazeres que é a vida com PROPÓSITO. Propósito não é um sentimento, propósito é um chamado primeiro estabelecido por Deus e segundo estabelecido pela forma como vivemos e agimos no sentido da vida. Na história da humanidade vemos muitos jovens vivendo por prazeres e poucas delas vivendo por propósito.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitor "The Phenom" Belfort (@vitorbelfort)

Vitor continuou apresentando alguns conceitos bíblicos para a filha, e finalizou escrevendo: “Uma árvore só pode sobreviver se estiver perto de um rio, mas lembre-se que nem toda árvore é de Deus, nem todo fruto é de Deus. Durante sua vida adulta, você sempre terá a opção de escolher de que árvore você quer se tornar, que fruto você quer produzir. Você gostaria de viver uma vida estabelecida por sentimentos = prazer ou viver uma vida Estabelecer por preferência = propósito — viva uma vida estabelecida por princípios = propósitos e não de preferências = prazeres. PAI TE AMA MUITO.” Ele ainda fez questão de postar o texto em seu stories e escreveu para os seguidores: “Não deixem de dar os parabéns de 15 anos para Vitória Belfort.”