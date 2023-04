Vitão aparece de peruca depois de raspar a cabeça em mudança radical

Cantor Vitão decide mudar radicalmente seu visual para o lançamento de seu próximo álbum

Na tarde da última sexta-feira, 7, o cantor Vitão (23) apareceu em suas redes sociais usando uma peruca! Depois de raspar a cabeça, o artista escolheu usar o acessório, que ficou bastante perceptível, para brincar aos questionamentos dos seguidores sobre estar “carequinha”.

“Você carequinha todo lindinho e bonitinho”, escreveu uma seguidora, depois que o cantor abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram. “Tá maluco, mulher? Que doideira é essa da sua cabeça? Que coisa absurda! Estou cheio de cabeça, com 23 anos de idade, mas na lata. Careca onde? Estou cheio de cabelo”, brincou Vitão, respondendo.

Vitão apareceu de peruca em seus stories após viralizar vídeo dele careca em festival. pic.twitter.com/k11HqNu6CA — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) April 7, 2023

Ao deixar seguidores em choque, Vitão explica motivo da careca

Na última quarta-feira, 5, Vitão aproveitou o surto dos seus seguidores com o novo visual para revelar o motivo! O cantor deu uma entrevista para o Splash Uol e comentou sobre o fato de ter sido visto careca no Lollapalooza 2023: “Eu fiz um experimento no Lolla. Um experimento social que ainda vai ser revelado daqui alguns dias”. Apesar de explicar, o artista intrigou ao associar o novo visual com um novo projeto. “Foi uma parada muito legal que eu fiz, senti o anonimato na pela de novo como eu não sentia há alguns anos já. Foi doido”, detalhou. De acordo com o jornalista Lucas Pasin, a ideia do novo visual era de ficar anônimo e não ser reconhecido por fãs. Porém, isso não impediu alguns internautas de reconhecê-lo. Ainda segundo o colunista, o cantor usou uma peruca para performar no Lollapalooza, mas tirou-a logo após seu show.