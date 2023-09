Virginia Fonseca reflete sobre o crescimento de sua filha caçula com Zé Felipe: "Dá pra acreditar?"

Ao lado do marido Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca reflete sobre o crescimento de Maria Flor, prestes a fazer 1 ano

A influenciadora digital Virginia Fonseca está chocada que o tempo passou muito rápido para sua família. Nesta quarta-feira, 20, a loira publicou uma foto ao lado de seu marido, o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, para falar sobre o crescimento de sua filha caçula, Maria Flor, que também apareceu no clique.

A família surgiu curtindo um dia na piscina, com direito a registros ao pôr do sol e beijinhos na bochecha. Na legenda, a influenciadora falou sobre o primeiro aniversário da filha. "Dá para acreditar que mês que vem nossa neném faz 1 ano?!!!! Meu Deus, vai com calma tempo. Amamos você muito muito muito Florzinhaa", escreveu Virginia.

A pequena nasceu no dia 22 de outubro de 2022 em Goiânia, promovendo a outra filha do casal, Maria Alice, a irmã mais velha. Com a passagem muito rápida do ano, os seguidores de Virginia também se impressionaram com o crescimento de Flor. "Parece que foi ontem que vocês descobriram que seria Maria Flor", disse fã. "Florzinha tá tão grandinha", escreveu outro.

Já outros seguidores não perderam a oportunidade de elogiar o trio. "Família linda", disse Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. "Eu amo vocês", declarou admirador. "Florzinha está a xerox do Zé Felipe, até o cabelinho está igual", apontou outro. "Que fofos", escreveu mais um.

Virginia Fonseca curte o dia com Zé Felipe e as filhas

Na última terça-feira, 19, Virginia Fonseca mostrou que está aproveitando ao máximo o dia de solo clima quente na fazenda do sogro, o cantor Leonardo. A empresária milionária posou ao lado de seu marido, Zé Felipe, e de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, curtindo uma piscina.

Ao compartilhar o registro, Virginia se derreteu pelas meninas e se declarou para a família. "Parece que foi ontem que nossas totocas tava na minha barriga. Que Deus abençoe nossa família sempre. Maior amor do mundo", escreveu ela na legenda da publicação.