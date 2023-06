Virginia Fonseca faz postagem de Dia dos Namorados e encanta: “Lindos”

A influenciadora Virginia Fonseca se declarou para o marido Zé Felipe em postagem de Dia dos Namorados com direito à foto em família

Nesta segunda-feira, 12, o amor está no ar com as celebrações do Dia dos Namorados. A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou em seu Instagram uma postagem emocionante e romântica ao lado do marido Zé Felipe.

Virginia publicou uma foto acompanhada do marido e das duas filhas Maria Alice e Maria Flor. “Feliz Dia dos Namorados para nós que namoramos três meses, engravidamos, casamos e engravidamos de novo em menos de três anos. Te amo Zé Felipe, nosso melhor presente está na foto”, escreveu a influenciadora relembrando seu relacionamento.

A loira ainda desejou feliz Dia dos Namorados para seus seguidores: “Feliz Dia dos Namorados para todos os casais do mundo, namorar é bom demais. Que Deus abençoe a vida de cada um e muito amor no coração”.

Os seguidores de Virginia adoraram a declaração romântica e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Família linda”, escreveu uma fã. Outro admirador ainda elogiou: “Lindos”. E uma seguidora ainda comentou sobre a possibilidade do casal ter mais um filho: “Ansiosa para o anúncio do José”.

Sobre a possibilidade de um próximo filho, Virginia causou polêmica recentemente ao revelar uma possível de nome para o terceiro bebê. Caso o terceiro bebê não seja menino, Virginia comentou nas redes sociais que a menina poderia se chamar Maria Sol, o que desagradou os seguidores.

Mas a possibilidade de um irmãozinho ou irmãzinha para Maria Flor e Maria Alice pode estar mais próxima do que os fãs imaginam. Ainda nesta semana, Virginia compartilhou nas redes sociais que esteve fazendo testes de gravidez.

Presentão!

Neste último sábado, 11, Virginia recebeu um presente milionário de Dia dos Namorados do seu marido. Zé Felipe presenteou a amada com bolsas de grife avaliadas em R$ 29 mil.

“Que vergonha, não comprei nada. Estava jurando que ele não ia me dar nada”, comentou Virginia surpresa e envergonhada com a cena.