Tem bebê aí? Virginia Fonseca faz testes de gravidez após suspeitas

Sem se prevenir, Virginia Fonseca faz testes de gravidez após suspeitar de gestação

A influenciadora Virginia Fonseca resolveu fazer teste de gravidez após suspeitar de estar esperando seu terceiro bebê com o cantor Zé Felipe. Com o chip contraceptivo vencido e sem evitar uma gestação, a famosa é uma das gravidinhas cogitadas pelos internautas.

Recebendo várias mensagens dos fãs questionando se ela estaria grávida, a empresária milionária fez dois testes nos últimos dias. Com várias vontades e bastante fome, a nora do cantor Leonardo até ficou na dúvida sobre sua situação.

Depois de comer 15 frangos fritos, Virginia Fonseca deu satisfação para seus seguidores. "Galera, eu fiz teste, vocês tavam tanto falando na minha cabeça, fiz teste antes de ontem, deu negativo, só to com fome mesmo", declarou ela.

Ainda nos últimos dias ao falar sobre um possível bebê, a esposa de Zé Felipe desagradou os fãs ao revelar um possível nome da terceira filha, caso seja uma menina. Maria Alice e Maria Flor ganhariam mais uma Maria, mas que não teve o nome muito aceito pelos internautas.

Recentemente, a famosa falou sobre aumentar a família em breve. “Quando Deus permitir eu terei o terceiro filho. Já adianto que meu chip contraceptivo venceu, quando Deus quiser, vem”, revelou em seu canal no YouTube, enquanto respondia algumas perguntas feitas por seus fãs.

Virginia Fonseca fala sobre boatos de gravidez após foto suspeita com Zé Felipe

Na noite de sábado, 3, a influenciadora Virginia Fonseca usou suas redes sociais para postar alguns cliques fofíssimos ao lado de seu marido, o cantor Zé Felipe. Mas, a postagem acabou chamando a atenção da internet por um motivo para lá de inusitado: um suposto anúncio de uma terceira gravidez dos pombinhos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a empresária publicou registros do casal no aniversário de dois anos de sua filha mais velha, Maria Alice. Nos cliques, Virginia e Zé aparecem agarradinhos, dando um beijão digno de cinema. “A vida é boa com você… Te amo meu gato”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação.

“Achei que era anúncio de gravidez, socorro”, comentou uma internauta. “Iludida que sou pensei que era anúncio de um babu à caminho”, brincou uma outra. “Pensei que vinha mais um bebê”, disse uma terceira usuária. Mas, como muitos comentários sobre o assunto aconteceram, a influenciadora digital achou necessário se pronunciar.

“Toda foto que eu posto com o Zé vocês acham que é anúncio de gravidez. Não julgo… Só acho engraçado mesmo [risos]”, rebateu a empresária, através de seus stories de seu perfil oficial, enquanto usava um filtro de palhaço em seu rosto.