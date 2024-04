Virginia Fonseca escolhe condomínio de luxo para comemorar aniversário

Como local parar comemorar seu aniversário, Virginia Fonseca escolheu mansão milionária que já foi propriedade de Emerson Sheik

Virginia Fonseca está na expectativa para comemorar seu aniversário de 25 anos de idade. A influenciadora escolheu a mais nova mansão comprada com Zé Felipe para ser o local de sua comemoração e publicou alguns registros nesta terça-feira, 2.

Localizado em um condomínio de luxo em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, o imóvel milionário já foi propridade do jogador de futebol Emerson Sheik. As informações do evento foram confirmadas pela assessoria de Virginia, que faz aniversário no dia 6 de abril e ainda não oficializou se a festa será apenas para a família ou terá convidados famosos.

Por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo compartilhou algumas imagens já dentro da mansão.

Confira os registros:

Virginia Fonseca ganha presente no valor de meio milhão de reais

A influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um presente luxuoso do seu marido, o cantor Zé Felipe. Ele surpreendeu a amada com uma joia que custa mais de meio milhão de reais e o formato do item também chamou a atenção.

Nas redes sociais, Virginia contou que ganhou um colar da grife Bvlgari em formato de cobra. O item é feito em ouro rosa 18 quilates e diamantes e custa mais de R$ 500 mil.

“Socorro, estou em choque absoluto com esse presente. Depois das Marias e do Zé Leonardo, é o melhor presente que você me deu”, disse ela, e completou: “Isso era o meu sonho de joia”.

Zé Felipe e Virginia Fonseca estão casados há três anos. Eles são pais de Maria Alice e Maria Flor, e esperam o nascimento de um menino, que vai se chamar José Leonardo.