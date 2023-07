Virginia Fonseca esbanja fofura com filha vestida de Barbie

Apostando no Barbiecore, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou sua filha mais velha, Maria Alice, vestida de Barbie; confira fotos!

Todos estão viciados no Barbiecore, até mesmo os pequenos! Nesta noite de quinta-feira, 20, a influenciadora Virginia Fonseca deixou seus seguidores babando ao compartilhar foto de sua filha mais velha, Maria Alice.

Em celebração do lançamento do filme Barbie, que estreou hoje nos cinemas brasileiro, todos estão apostando no rosa. Como homenagem à boneca mais famosa do mundo, a esposa do cantor Zé Felipe publicou uma foto da bonequinha que tem em casa. Na ocasião, Maria Alice aparece usando rosa da cabeça aos pés e até posa para os cliques da mãezona!

"A POSE. Nossa Barbie mais linda do mundo! Amo você, Maria Alice", escreveu Virginia na legenda da publicação. Na segunda foto compartilhada, a herdeira aparece se divertindo muito e com um enorme sorriso no rosto.

E é claro que a bebê recebeu vários elogios dos seguidores da influenciadora. "Ela tá parecendo você", escreveu a influenciadora Camila Loures."A Barbie mais linda do mundo", enalteceu fã. "Linda!", comentou outra.

Confira a publicação:

Virginia Fonseca fala que não conseguiu amamentar as filhas

A influenciadora Virginia Fonseca falou sobre a amamentação em um novo vídeo no YouTube. Na última segunda-feira, 17, viralizou o momento em que a empresária milionária comentou que não conseguiu amamentar nenhuma das filhas.

Ao lado da mãe, Margareth Serrão, a esposa do cantor Zé Felipe relatou que tentou por um mês amamentar Maria Alice e Maria Flor. No entanto, nenhuma das vezes conseguiu mais que isso por ter ferimentos com sangue.

Virginia brincou que a mãe a pressionou para amamentar e que se sentiu mais cobrada ainda. "Não consegui amamentar mesmo, eu amamentei um mês as duas, não consegui, não deu, tava sangrando e tudo, porque eu tentei até não dar mais", declarou.

Após o vídeo se tornar viral, a declaração da influenciadora começou a dividir opiniões na web. "Estranho só os ricos que não amamentam, nós pobres mesmo sofrendo", disse uma pessoa. "Gente, uma pessoa milionária não tem uma consultora de amamentação?", questionaram sobre ela procurar ajuda. "Juro que gostaria de entender essa pressão/romantização em cima das mulheres... como se fossemos maquinas feitas apenas para isso, acho a coisa mais bizarra", falaram outros.