Vini Jr é o jogador brasileiro mais valioso da Europa; confira a lista!

Com Neymar fora do top 10, Vini Jr é colocado como um dos jogadores mais valiosos nas principais ligas europeias

Com carreira brilhante no futebol, Vinícius Jr é colocado como terceiro jogador mais valioso do mundo após atualizações dos valores de mercado. Segundo análise do Odds Scanner, o atleta teve uma valorização de €30 milhões, o que lhe tornou o jogador brasileiro mais valioso do mundo.

Agora, Vini Jr possui valor de mercado de €150 milhões, ficando atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do PSG, ambos com €180 milhões. Neymar sequer apareceu no top 10 do ranking mundial. Confira a lista completa:

Erling Haaland (Manchester City) - €180 milhões Kylian Mbappé (PSG) - €180 milhões Vini Jr. (Real Madrid) - €150 milhões Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - €120 milhões Bukayo Saka (Arsenal) - €120 milhões Victor Osimhen (Napoli) - €120 milhões Jamal Musiala (Bayern Munich) - €110 milhões Phil Foden (Manchester City) - €110 milhões Pedri (Barcelona) - €100 milhões Rodrygo (Real Madrid) - €100 milhões

Isso acontece porque Neymar sofreu sua oitava desvalorização desde 2019, quando chegou a valer €180 milhões, o maior valor de sua carreira. Com as atualizações do mercado, Neymar passa a valer €60 milhões, uma desvalorização de €10 milhões em comparação com a última temporada.

Assim, ele é colocado em 9º lugar no ranking de brasileiros mais valiosos do futebol europeu, ficando na frente somente de Raphinha. Confira o ranking completo:

Vini Jr (Real Madrid) - €180 milhões Rodrygo (Real Madrid) - €100 milhões Gabriel Martinelli (Arsenal) - €80 milhões Gabriel Jesus (Arsenal) - €75 milhões Éder Militão (Real Madrid) - €70 milhões Bruno Guimarães (Newcastle) - €70 milhões Marquinhos (PSG) - €65 milhões Antony (Manchester United) - €60 milhões Neymar (PSG) - €60 milhões Raphinha (Barcelona) - €60 milhões

DOCUMENTÁRIO NA NETFLIX

Em junho, Vini Jr. anunciou sua parceria com o streaming Netflix, que produzirá um documentário sobre o jogador do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira. O projeto está sendo desenvolvido desde setembro de 2022, pouco antes do início da Copa do Mundo, e possui data de estreia prevista para o ano de 2025.