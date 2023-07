Viih Tube prepara surpresa emocionante para reencontrar Eliezer: “Ele nem imagina”

Ex-BBB Eliezer se emociona ao receber surpresa da esposa, Viih Tube, após passarem um período distantes

O ex-BBB Eliezer foi surpreendido com um reencontro emocionante em um aeroporto no último domingo, 30. Após viajar para participar de um projeto voluntário, o influenciador recebeu uma surpresa especial para marcar o tão aguardado encontro com sua esposa, Viih Tube, e a filha, Lua Di Felice, que tem apenas três meses.

Pelas redes sociais, Viih contou que teve a ideia de surpreender o amado depois de sentir saudades no período em que ficaram distantes: “O Eli está voltando de Fortaleza, ele foi com o Amigos do Bem lá para o Sertão fazer trabalho voluntário e agora está voltando. Eu vou fazer uma surpresa para ele no aeroporto”, ela explicou o motivo da viagem.

“Acabei de fazer essa plaquinha: ‘Papai, estávamos com saudades. Te amamos’. E vou lá com a Lua. Ele nem imagina”, Viih mostrou a plaquinha que levou até o aeroporto para surpreender o marido em público. Mas ela contou que passou por alguns perrengues com a bebê para chegar a tempo.

“A Lua que acabou de fazer o maior cocozão! Ai, meu Deus! Gente, o voo pousou há dez minutos, corre, corre, corre. Cheguei e ele não chegou. Cheguei atrasada e deu tempo”, ela relatou os momentos de tensão que antecederam o reencontro especial com o marido, que se emocionou com a surpresa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

“Eu amo vocês demais! Vocês são a minha vida, obrigado, meu Deus”, ele deixou um comentário na publicação em que Viih mostra a surpresa carinhosa para o ex-BBB. Vale lembrar que Vitória e Eliezer se conheceram e engataram o romance no ano passado, depois que o influenciador deixou a casa mais vigiada do Brasil na edição de 2022 do reality.

Viih Tube revela inspiração e ajuda de Bianca Andrade:

Do BBB pra vida! No último sábado, as influenciadoras digitais Viih Tube e Bianca Andrade participaram do Altas Horas na Globo, em programa especial do Dia do Amigo, comemorado no último dia 20 de julho. Além do trabalho e do reality show, as duas revelaram que compartilham muita coisa em comum, como a maternidade.