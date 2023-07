Viih Tube revela inspiração e ajuda de Bianca Andrade: ''Passamos por tanta coisa parecida''

No 'Altas Horas', Viih Tube conta sobre amizade e os conselhos que recebeu da empresária Bianca Andrade, que também é sua vizinha

As influenciadoras digitais Viih Tube e Bianca Andrade participaram do Altas Horas exibido na noite de sábado, 29, na Globo, em programa especial do Dia do Amigo, comemorado no último dia 20 de julho. Além do trabalho, as duas compartilham muita coisa em comum, como a maternidade.

Viih, que recentemente deu à luz a sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer, a pequena Lua, de 3 meses, revelou que Boca Rosa é uma inspiração. "Bianca me inspirou muito em vários momentos. Passamos por tanta coisa parecida, desde momentos de cancelamento na internet até a maternidade real que mostramos, me cobrei muito porque queria ter parto normal, ela teve e me ajudou para não me cobrar tanto", disse a loira sobre Bianca, que é mãe de Cris, de dois anos, da relação com Fred Bruno.

Empreendedora do ramo infantil, a youtuber também contou que a amiga foi uma grande incentivadora. "Comecei a empreender sozinha pela influência dela: 'Vai amiga, você consegue!' Amizade é ter liberdade de se mostrar vulnerável e pedir ajuda", declarou Viih.

Bianca também falou que as duas viraram vizinhas. Viih e Eliezer compraram uma casa no mesmo condomínio de Boca Rosa. "Nunca fiquei tão feliz com a notícia de uma vizinha igual Vitória Tube. Mentira que Lua vai ser amiga de Cris?", brincou ela.

Confira trechos:

Bianca e Viih Tube falando sobre a amizade delas no #AltasHoras. pic.twitter.com/wAZ8xrc60i — QG da Bianca (@QGdaBianca) July 30, 2023

Coisa mais linda! Bianca e Viih Tube durante o #AltasHoras. pic.twitter.com/nl9UvbFwHA — QG da Bianca (@QGdaBianca) July 30, 2023

Viih Tube mostra antes e depois do corpo pós-parto

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube surpreendeu seus fãs ao comparar imagens de antes e depois da mudança do seu corpo durante o período pós-parto. Mãe de Lua, de três meses de vida, ela mostrou as mudanças em sua forma depois de dar à luz.

Viih contou que voltou a se exercitar e está seguindo uma alimentação regrada para perder peso e redefinir o seu corpo após a gestação. “Estou treinando há 3 semanas e comendo a dieta certinha que meu nutrólogo passou. Tô doida ou já tem uma diferença do vídeo de pós-parto?”, disse ela.