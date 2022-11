Viih Tube e Eliezer explicam porque viajaram em classes diferentes para os EUA

Viih Tube e Eliezer resolveram se justificar após comentários negativos e disseram porque viajaram para os Estados Unidos em classes diferentes

CARAS digital Publicado em 10/11/2022, às 16h50

Os papais de primeira viagem, Viih Tube (22) e Eliezer (32), embarcaram em uma viagem para os Estados Unidos no final do mês de outubro e aproveitaram para montar o enxoval da filha Lua, que ainda está na barriga da mamãe. Mas, o que eles não esperavam é que um pequeno detalhe fosse chamar mais atenção que o próprio enxoval da pequena: a diferença entre as classes escolhidas durante o voo.

Viih Tube resolveu ir de classe executiva, enquanto Eli foi no mesmo avião, mas na classe econômica. O ex-BBB brincou com a situação e mostrou tudo através dos seus stories, mas acabou recebendo uma chuva de críticas e questionamentos dos seguidores. Nesta quarta-feira, dia 9, o casal participou do ‘PodCats’ e explicou o porquê dessa decisão.

“Eu falei assim: 'Amor, eu queria ir na business, você quer?'. Aí ele falou: 'Não vou pagar'. Eu acho que tudo em um relacionamento é diálogo. Eu falei assim: 'Você se incomoda de eu ir [de classe executiva] e a gente ir separado?'. Ele falou: 'Óbvio que não. Vai no conforto, minha filha está na sua barriga'", contou a influenciadora.

Eliezer ainda frisou que pagou R$ 3,5 mil em sua passagem, mas parcelou em 12 vezes em seu cartão de crédito. “E chegamos no mesmo lugar”, brincou.

Viih Tube e Eliezer mostram detalhes de viagem para os Estados Unidos

Antes de retornar ao Brasil, Viih Tube aproveitou para compartilhar com os seus seguidores os detalhes do enxoval luxuoso e gringo que preparou para a filha durante a viagem. No vídeo, que foi publicado em seu canal no Youtube, a mamãe de primeira viagem explicou que escolheu fazer as compras do enxoval fora do Brasil, pois os preços são mais em conta e valem a pena. "Todas as lojas tiveram desconto de no mínimo 20%, além dos 25%, então acaba que aqui valeu muito a pena. $100 dólares a gente saiu economizando", disse ela.

Eliezer também não ficou de fora e mostrou alguns detalhes da viagem que fez com amada: “Teve enxoval, compras, cartão estourado, Disney, Halloween, passeio de lancha, aniversário do sogro, muito comida boa, passeios incríveis e muitas memórias que vão ficar eternizadas, afinal nossa primeira viagem juntos com a nossa pequena Lua”, legendou a publicação com uma sequência de fotos e vídeos do casal.