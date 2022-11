Viih Tube mostra detalhes do enxoval luxuoso comprado em Miami

Viih Tube exibiu detalhes do enxoval que está preparando para a chegada da herdeira; veja

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 18h32

Na tarde desta terça-feira, 08, a ex-BBB e influenciadoraViih Tube (22) derreteu todos os seguidores ao publicar, em seu canal no YouTube, um vídeo exibindo todos os detalhes do enxoval comprado em Miami para a sua primeira filha, Lua, fruto do relacionamento com Eliezer (32).

Nas imagens, é possível ver alguns brinquedos e algumas peças do guarda-roupa da bebê que foram comprados na gringa. "Olha isso aqui ! Não, isso aqui é muito lindo! É um conjuntinho de moletom para pegar o primeiro voo dela, para ela viajar para a Disney", disse enquanto mostrava as roupinhas.

Ao longo do vídeo, a mamãe de primeira viagem explicou que escolheu fazer as compras do enxoval fora do Brasil, pois os preços são mais em conta e valem a pena. "Todas as lojas tiveram desconto de no mínimo 20%, além dos 25%, então acaba que aqui valeu muito a pena. $100 dólares a gente saiu economizando", ressaltou.

VEJA OS DETALHES DO ENXOVAL DE VIIH TUBE: