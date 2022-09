Casados há 23 anos, Victoria Beckham tem atitude suspeita e fãs apontam suposta crise no casamento com David Beckham

Eita! A estilista Victoria Beckham (48) deixou seus seguidores no Instagram preocupados nesta semana, 26, quando mostrou que uma tatuagem que fez em homenagem ao seu marido, o ex-futebolista David Beckham (47), foi quase totalmente apagada.

A Spice Girl fez a revelação involuntariamente e os fãs notaram o "sumiço" da tatuagem em um vídeo em que a famosa testa um lip-tint de sua marca de maquiagem. Enquanto ela passa o cosmético no braço direito para exibir a cor dele, é possível ver que as iniciais DB que ela tinha no pulso estão imperceptíveis.

Acontece que, para alguns internautas, o detalhe seria um indício de que o casamento dela com o empresário não vai bem, apontando também que eles não são vistos publicamente há algum tempo: "Por que você removeu sua tatuagem, Victoria? Está tudo bem", perguntou uma pessoa. "Espero que vocês não estejam se separando. Vocês são o meu casal favorito", completou outra admiradora.

A designer de roupas havia marcado as iniciais do marido, com quem ela está casada desde 1999, quando eles comemoraram 10 anos de matrimônio, em 2009, através de uma surpresa romântica. Além disso, o casal são pais de quatro filhos: Brooklyn, Romeo,Cruz e Harper.

