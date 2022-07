Vera Zimmermann surge em clima de romance com a namorada

Vera Zimmermann mostra foto inédita ao lado da namorada, Luciana Ramanzini

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 15h10

A atriz Vera Zimmermann (58) encantou os fãs ao mostrar uma foto em clima de romance com a namorada, a atriz e diretora Luciana Ramanzini. Ela celebrou o romance delas com uma foto das duas trocando olhares apaixonados.

A foto foi compartilhada no Instagram de Vera há alguns dias. “Feliz dia”, disse ela na legenda.

Segundo o Jornal Extra, as duas se conheceram nos bastidores de uma peça de teatro e estão juntas há alguns meses. No passado, Vera Zimmermann já viveu relacionamentos com Jô Soares e Caetano Veloso.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em O Rico e o Lázaro, da Record TV. Antes disso, ela também esteve nos elencos de Os Dez Mandamentos, Amor à Vida, O Astro e TiTiTi.

Foto de Vera Zimmermann com sua companheira: