Foto de Vera Fischer de pijama chama atenção e atriz recebe comentário inusitado; veja

Vera Fischer compartilhou foto de pijama em seu Instagram e look roubou a cena

Vera Fischer surpreendeu os seguidores no Instagram ao exibir barriga sarada em foto no espelho nesta sexta-feira (22). Nos dois cliques, a atriz, de 71 anos, aparece sem maquiagem, exibindo a beleza natural, e de pijama. Ela, inclusive, fez uma brincadeira com isso.

"Sextou. Quem aí também prende a blusa do pijaminha com pregador de roupa? Beijos", escreveu. Nos comentários, Vera recebe uma chuva e elogios dos fãs. "O tempo não passa por você, ele corta caminhos. Tua realidade não condiz com a sua idade, parecendo uma garotinha", observou uma.

"Essa menina tem 20 anos, né? O calor que está aqui, o figurino é esse. Cheiro gigante, lindona", falou outra. "Esses figurinos são ótimos", respondeu Vera. "Amo suas ideiais, são sensacionais. Você é demais. Te amo. Com o calor aqui do Rio, só assim mesmo", afirmou uma terceira. "Mas não é?!?", disse a artista.

Um comentário, no entanto, chamou atenção. "Tá usando o fraldão dos motoboy de app", apontou um internauta, bem-humorado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer defende beleza natural

Em entrevista recente, Vera Fischer revelou por que gosta de sua aparência natural. A atriz contou também como lida com os elogios que recebe por sua beleza e admitiu que não é muito adepta de procedimentos estéticos.

"Já passei a curva dos 70 e as pessoas insistem em dizer que eu estou assim porque eu fiz um monte de procedimentos estéticos. Eu sou uma das poucas que não gosta, eu tenho preguiça. Claro que fui abençoada pela genética. Minha genética é privilegiada, mas eu me cuido um pouco", declarou ao "Gshow".

Segundo Vera, ela tem preguiça de fazer plástica e acredita que se submeter a uma harmonização artificial ficará com "uma cara gigante".

"Não quero isso. Quero ter o meu rosto. Sou uma atriz de teatro, uma atriz dramática. Quero ter uma expressão, quero que tudo funcione. Então, não tenho vontade de fazer botox e essas coisas todas", declarou.