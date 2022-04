Aos 70 anos, Vera Fischer surpreende ao exibir boa forma de maiô

Atriz Vera Fischer surpreende internautas ao aparecer de maiô e esbanjar beleza nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 09h44

Dona de uma beleza que sempre se destacou dentro e fora da telinha, a atriz Vera Fischer (70) recentemente tirou onda nas redes sociais.

No seu Instagram oficial, a artista surgiu toda produzida, vestindo um maiô preto dentro do camarim. Aos 70 anos de idade, a famosa arrancou suspiros ao mostrar a boa forma física.

"Pernas, pra que te quero?! Ahahahahah. Alegria e muito amor pra vocês, meus amores. Beijossssss", escreveu a veterana das novelas na postagem.

Os fãs exaltaram a beleza e as curvas da atriz Vera Fischer que atualmente está no ar na Globo com a reprise de O Clone (2001). "Você está linda e deslumbrante demais!", elogiou um fã virtual da artista.

Confira a boa forma de Vera Fischer!