Um mês após escândalo, amante de Neymar escreve carta aberta: "Agradeço"

Amante de Neymar escreve carta aberta em publicação nas redes sociais; veja

Um mês após se envolver em um escândalo, a influenciadora Fernanda Campos publicou um desabafo nesta segunda-feira, 24. Ela escreveu o que chamou de "carta aberta" para refletir sobre o que aconteceu em sua vida após ser exposta como amante de Neymar Jr.

No texto, ela rebate críticas que segue sofrendo desde que decidiu contar a história publicamente e disse que já aprendeu a lidar com os comentários negativos que segue ouvindo após a confusão.

"Mais de um mês, mais de um mês e algumas pessoas ainda insistem em tentar me ofender com esse tipo de comentários e mensagens. Só uma coisa pra dizer: não fui eu que chamei ninguém até a minha casa, nem muito menos eu que estava em uma relação, e pra finalizar: os comentários não me ofende", escreveu.

Fernanda Campos ainda seguiu desabafando. "Ao mesmo tempo, vejo milhares de mulheres me mandando mensagens dizendo que passaram pela mesma situação. Ou a minha, ou a da esposa traída que muitas vezes precisa aceitar calada... Agradeço muito pelas mensagens de carinho e sororidade. Então se alguns querem continuar me vendo como vilã da história: Prazer!".

Veja a carta aberta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Campos | Mentalidade e Lei da Atração (@feercamppos)

REVELAÇÕES INÉDITAS

Fernanda Campos revelou como aconteceu a traição com o Neymar Jr. Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, ela declarou que em nenhum momento o craque contou que estava em um relacionamento com Bruna Biancardi. Além disso, no apartamento onde se encontraram tinham parentes dele que também não comentaram nada sobre o assunto. "Não citou relacionamento", disparou ela.