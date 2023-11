"Um amor que vai existir sempre", declara Dulce María sobre os fãs do RBD

Em entrevista à CARAS Brasil, Dulce María falou sobre relação com fãs brasileiros e turnê com o RBD

De volta aos palcos com o grupo RBD para uma turnê especial, a cantora Dulce María (37) não tem dúvidas que os fãs brasileiros são um dos mais especiais para a sua carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, a diva mexicana comentou sobre o retorno ao país para mais uma série de shows.

“Sempre serei eternamente agradecida com todo mundo do Brasil, com toda a geração Rebelde, por todo o amor que sempre me deram. Agradeço, isso ficará para sempre no meu coração”, disse ela, que pisou pela primeira vez no Brasil em 2006.

Com uma carreira sólida na TV e na música, Dulce comentou sobre a turnê ao lado dos amigos Christian Chavez (40), Christopher von Uckermann (37), Anahí (40) e Maite Perroni (40), ser a última que eles estarão juntos. Segundo ela, é uma oportunidade para todos seguirem profissionalmente sem amarras ao passado.

“A intenção é encerrar um ciclo e dar esse último adeus ao público. Isso é o que planejamos agora e sempre. Amo fazer música, adoro escrever, adoro comunicar e ver como a música ultrapassa fronteiras e ideologias”, declara.

Emocionada com a trajetória e relação que construiu com os fãs do mundo inteiro, Dulce faz questão de dizer o quanto é grata a todos pelo apoio e fortalecimento ao longo de sua carreira: “Um amor que será para sempre, independentemente do cenário, um amor que vai existir sempre em meu coração e que tratarei sempre de dar músicas como presentes para seguir perto de todos que formam parte dessa história. Assim como fazemos parte da história do público, o público faz parte de minha história. Está escrito na minha história e no coração de cada um que me entregou o seu".

Dulce desembarca no Brasil nesta semana para realizar oito apresentações da turnê Soy Rebelde, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Vale destacar que o último show da turnê está marcado para dezembro, no Estadio Azteca, na Cidade do México.