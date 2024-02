Traída? Jojo Todynho reage aos boatos sobre separação: ‘Graças a Deus’

Após confirmar o fim do namoro, Jojo Todynho rebate os rumores de que teria sido traída pelo ex e revela o destino do carro que deu para ele

A cantora Jojo Todynho negou os boatos de que teria sido traída pelo ex-namorado, Renato Santiago, de quem se separou recentemente. Ela mandou um áudio para o colunista Thiago Rocha, do programa Mulheres, da TV Gazeta, e rebateu o interesse em sua vida pessoal.

"Graças a Deus não fui corna, mas se fosse também, vocês não têm nada a ver com isso, a minha vida não interessa a vocês. A púbica sim, o que eu falo, o que eu publico nas minhas redes sociais, acho ótimo vocês acompanharem, tem que acompanhar mesmo, mas o que acontece nos meus bastidores, só diz respeito a mim. Vocês adoram like com meu nome porque a mulher é um estouro", disse ela.

Então, a funkeira falou sobre o carro de R$ 250 mil que deu para o ex-namorado quando estavam juntos. Ela contou que não vai pegar de volta. "Presente é presente, assim como eu dei para a minha prima, assim como eu dei silicone para a minha amiga, assim como eu presenteio várias pessoas na minha vida. Eu acho que, o primeiro de tudo na vida é se existe amizade, outra coisa, vocês gostam tanto de falar besteira, vocês adoram falar besteira da vida dos outros e inventar também", declarou.

Como Jojo Todynho confirmou o fim do namoro?

A cantora Jojo Todynho abriu o jogo sobre o fim do namoro com Renato Santiago após menos de um ano de relacionamento. Por meio dos stories do Instagram, ela gravou vídeos para confirmar a separação e falar pela primeira vez sobre o término.

A estrela confirmou que está solteira novamente, mas afirmou que segue amiga do ex e não quer mais falar de sua vida pessoal publicamente. "Eu acho que vocês já sabem que estou em outra fase da minha vida e eu mudei. Estou em uma mudança constante e o que eu mais tenho evitado é falar da minha vida pessoal. Mas eu vim aqui para evitar disse e me disse… Eu e Renato não estamos mais juntos, mas continuamos super amigos. Até porque a gente tem uma amizade há mais de 10 anos, independente de relacionamento”, afirmou.

Logo depois, ela alfinetou os rumores sobre o motivo do término. "Daqui a pouco vai começar a sair nos lugares, já até procuraram a minha assessora para falar, para trazer histórias que não existem. Então, para evitar tudo isso, estou vindo aqui e contando para vocês. Acho que não deveria, porque a vida pessoal é só minha, mas a gente aprende, mas, infelizmente, tem alguns jornalistas que são muito sujos. Então é isso, a exclusividade acabou”, afirmou.