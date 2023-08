Tragédia! Irmãos morrem no mesmo dia, da mesma doença e no mesmo hospital

Irmãos morrem no mesmo dia e deixam uma cidade inteira de luto; eles lutavam contra a mesma doença

Dois irmãos morreram no mesmo dia após lutarem contra a mesma doença: o câncer. A situação delicada foi vivida por uma família de Santa Cruz, no interior da Paraíba e revelada pelo colunista Carlos Madeiro, do UOL.

Segundo a publicação, os irmãos Francisco Antunes Sobrinho, 52, e Eduardo Antunes da Silveira, 38, faleceram no mesmo hospital após complicações causadas pelo câncer. A notícia deixou moradores e familiares perplexos - o prefeito da cidade chegou a decretar luto oficial.

"Eles eram próximos, tinham uma relação normal de irmãos, eram unidos. Ambos lutavam há mais de dois anos contra a doença. A família ficou arrasada [com as duas mortes em seguida]. Ainda estamos [arrasados], na verdade", declarou uma fonte próxima.

Ainda de acordo com o UOL, o primeiro a falecer foi o mais novo dos irmãos, que morreu à 0h40 de sábado. Ao descobrir a morte, o outro irmão passou mal e foi levado às pressas, onde morreria na noite daquele mesmo dia. Os dois foram velados e sepultados juntos.

Preta Gil está em processo de cura

A cantora Preta Gil anunciou nesta terça-feira, 22, que deu um passo muito importante rumo à cura. Após passar por exames, médicos não detectaram a presença do câncer no organismo da cantora. O pronunciamento gerou muita comoção nas redes sociais.

"Meus amores, esperei tanto pro esse dia que semana passada me submeti a uma cirurgia para retirar um tumor. Essa cirurgia foi complexa, grande, bem sucedida e tivemos o resultado de exames que eu fiz. Sim, o meu corpo está livre, a cirurgia foi um sucesso, teve remoção total [do câncer]", declarou ela.

A cantora ainda disse que só não é considerado curada, porque o processo de remissão do câncer também engloba sua recuperação clínica da cirurgia. A artista também usará bolsa de colostomia pelos próximos meses.