Tony Ramos faz rara aparição ao lado da esposa, Lidiane Barbosa

Discreto com sua vida pessoal, Tony Ramos é fotografado ao lado da esposa, Lidiane Barbosa, em aeroporto no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 10h51

O ator Tony Ramos aproveitou uma viagem muito bem acompanhado! Na noite de segunda-feira, 26, ele foi fotografado ao lado da esposa, Lidiane Barbosa, enquanto eles embarcaram no aeroporto do Rio de Janeiro.

Os dois são vistos juntos em raras aparições em público. Eles preferem manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Tony e Lidiane estão juntos desde 1969 e têm dois filhos, Rodrigo e Andréa.

Recentemente, o ator contou sobre como foi passar o isolamento social na pandemia ao lado da esposa. "Eu me casei com uma pessoa absolutamente prática e com muito humor. Se eu tenho humor, ela tem dobrado. A gente conversava bastante [no período de quarentena]. Vimos filmes e líamos muito também", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Fomos passando tempo, é claro que houve muita angústia, ficamos sem ver os filhos e os netos, a não ser por chamada de vídeo. E até quando voltamos a nos ver eu percebi que a gente não se abraçava mais no almoço de domingo, por exemplo. Tinha todo aquele cuidado".

Veja as fotos de Tony Ramos com a esposa no aeroporto: