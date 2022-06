Aos 73 anos, Tony Ramos fala sobre seu casamento: "Se eu tenho bom humor, ela tem dobrado"

Tony Ramos falou sobre seu casamento duradouro com Lidiane Barbosa

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 09h43

Tony Ramos (73) que está no elenco do filme 45 do Segundo Tempo, que estreia na quinta-feira, 23, deu uma entrevista para coluna Patrícia Kogut, e falou sobre sua atuação no filme e questões pessoais, como seu casamento.

O ator Tony Ramos vive um casamento duradouro com Lidiane Barbosa há 50 anos. Tony falou sobre a convivência com a esposa durante o período de isolamento social: "Eu me casei com uma pessoa absolutamente prática e com muito humor. Se eu tenho humor, ela tem dobrado. A gente conversava bastante [no período de quarentena]. Vimos filmes e líamos muito também"

"Fomos passando tempo, é claro que houve muita angústia, ficamos sem ver os filhos e os netos, a não ser por chamada de vídeo. E até quando voltamos a nos ver eu percebi que a gente não se abraçava mais no almoço de domingo, por exemplo. Tinha todo aquele cuidado", contou o ator.

Tony Ramos que não é adepto às redes sociais também declarou: "Eu não suporto desse negócio de mandar mensagem para amigos e parentes. Eu gosto do encontro, da troca de palavras", disse.