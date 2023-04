Tom Hanks celebra os 35 anos de casamento com Rita Wilson

Tom Hanks e Rita Wilson celebram data especial no casamento com foto encantadora nas redes sociais

O ator Tom Hanks (66) e a atriz e cantora Rita Wilson (66) estão em festa nesta final de semana! Os dois completaram 35 anos de casamento e comemoraram de um jeito especial.

O artista surpreendeu a amada com um bolo de aniversário de casamento e ela compartilhou a foto especial no Instagram. Na legenda da imagem, ela disse: “35 anos de casamento. 30 de abril de 1988. O amor é tudo”.

Eles se conheceram nos bastidores da série Bosom Buddies, da ABC, em 1981. Porém, o ator estava envolvido em outro relacionamento. Eles só começaram a namorar em 1986. Hoje em dia, eles são pais de Chester Hanks e Truman Theodore Hanks.

Há pouco tempo, Rita Wilson falou sobre a relação deles. “Tom e eu sempre apoiamos um ao outro e o que fazemos”, disse ela, e completou: “Lembro-me de fazer coletivas de imprensa naquela época e os entrevistadores diziam: 'Nossa, deve ser tão difícil estar com alguém tão famoso'. E eu pensava: 'Por que eles estão dizendo isso?'. Então eu percebi que a pergunta era mais sobre eles e como eles se sentiriam naquela situação do que eu”.

Tom Hanks fala sobre sua carreira

Recentemente, o ator estadunidense Tom Hanks (66) disse que fez apenas quatro filmes “muito bons”, surpreendendo alguns de seus fãs. Em entrevista para a revista People, sem revelar quais são os filmes, disse que o filme Splash! Uma sereia em minha vida, de 1984, é um deles. Vale lembrar que Tom Hank ganhou o Oscar de Melhor Ator por dois anos consecutivos, com Philadelphia (1993) e Forrest Gump (1994), o único a conseguir ganhar a estatueta dois anos seguidos.

“Ninguém sabe como um filme é feito, embora todos pensem que sabem… Eu fiz uma tonelada de filmes e quatro deles são muito bons, eu acho, e ainda estou impressionado com a forma como os filmes se formam”, disse.

Tom Hanks já protagonizou filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Prenda-me se For Capaz, O Terminal, Ponte dos Espiões e The Post, entre outros filmes muito aclamados pelo seus milhares de fãs espalhados pelo mundo.

Mesmo sem falar quais são seus filmes “muito bons”, ele já indicou seus favoritos, em 2021. A League of Their Own, O Náufrago e Cloud Atlas.