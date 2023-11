Toda estilosa, Rafaella Justus curte show com Ticiane Pinheiro

Na companhia de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus curte show de Taylor Swift e impressiona com forte semelhança com a mãe

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 14 anos, curtiu o show da Taylor Swift no último final de semana. Em su rede social, a adolescente mostrou os registros do momento especial e encantou ao surgir toda estilosa.

Na companhia da mãe, a menina apareceu usando um vestido roxo de modelo sem alça e várias pulseiras nos braços, combinando com suas amigas, que também a acompanharam na saída inesquecível.

"De Sábado: THE ERAS TOUR", escreveu Rafaella Justus na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas admiraram o registro. "Muito lindas", elogiaram os fãs. "Você se parecem muito", notaram outros a semelhança de mãe e filha.

Recentemente, Rafaella Justus respondeu perguntas em sua rede social e contou como lida com as críticas sobre ela. "Como eu já disse antes eu não lido, eu ignoro! Simplesmente, pois eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa dessas pessoas que preferem criticar a minha vida ao invés de cuidar da delas!", declarou e falou mais.

Ticiane Pinheiro divide opiniões ao mostrar look da filha para festa

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos em seu feed na rede social ao lado da filha mais velha, Rafaella Justus, no aniversário de 15 anos da herdeira de Marcos Mion. Ela mostrou melhor a produção que fizeram para marcar presença no evento em um hotel de luxo, em São Paulo, e dividiu opiniões com o modelo escolhido por Rafa.

"Minha companheira de festa. Mini me, Rafa, ontem na festa de 15 anos da Doninha", escreveu a jornalista na legenda. Nos comentários, a dupla recebeu vários elogios, mas recebeu mensagens opinando sobre o look da adolescente. "Rafa tá usando roupas que não é pra sua idade", disseram. "Não é crítica, mas a roupa da Rafa poderia ser um estilo mais jovem. Mas ela é linda", falaram. "Ela está linda, mas poderia estar usando um vestido de festa elegante, mais jovial combinaria mais com a idade dela", comentaram.