Ticiane Pinheiro mostra detalhes de festa ao ar livre da filha caçula: "Viva Manu!"

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou detalhes da terceira festa para celebrar os 4 anos de filha caçula, Manuella

Nesta quarta-feira, 12, a apresentadora Ticiane Pinheiro e o jornalista César Tralli celebraram o aniversário da filha, Manuella. A pequena completou 4 anos e ganhou não só uma, mas três festonas para comemorar a data.

Após comemorar a data antecipadamente em curso de férias e em celebração com a família no dia 26 de junho, Manuella ganhou mais uma celebração na verdadeira data de seu aniversário. Em vídeo, Ticiane mostra festa ao ar livre com tema Pequena Sereia, que contou com personagens fantasiados e decoração super colorida.

"Viva Manu!", escreveu a apresentadora na legenda. No vídeo, sua filha se divertiu usando vestido de princesa e brinca ao lado de seus amigos. No final, ela ainda aproveitou para fazer uma boquinha no seu bolo temático. Fofinha, não é?

Nos comentários, os seguidores de Ticiane não deixaram de elogiar a festa e parabenizar sua filha. "Parabéns sereia", escreveu seguidor. "Ai que festa linda. Que Deus abençoe sempre Manu", comentou admiradora. "Uma festa de princesa muito linda", elogiou fã.

Confira o vídeo:

Ticiane Pinheiro recorda momentos especiais com a filha em homenagem de aniversário

Ticiane Pinheiroencantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo encantador para comemorar o aniversário de sua filha caçula, Manuella, fruto de seu casamento com o jornalista da TV Globo César Tralli. A menina completa quatro anos nesta quarta-feira, 12.

Após mostrar que a família se reuniu para cantar os parabéns com um bolo de chocolate no café da manhã, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, publicou no feed do Instagram um vídeo recordando vários momentos especiais da aniversariante, incluindo o dia do seu nascimento até a festa com tema de Pequena Sereia, que aconteceu antes das férias para contar com a presença dos coleguinhas da escola.

Na legenda da publicação, Ticiane Pinheiro celebrou mais um ano de vida da herdeira. "Há 4 anos que celebro a vida daquela que me fez renascer como mãe e que fez transbordar o amor e a felicidade da nossa família!", começou ela.

E completou: "Minha caçula, mamãe te ama infinitamente estará sempre ao seu lado! Obrigada por nos dar alegrias todos os dias! Que sua vida seja sempre linda, leve e doce como esses momentos do video! Viva Manu", finalizou a filha de Helô Pinheiro.

Além de Manuella, Ticiane também é mãe de Rafaella Justus, que está com 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Confira o vídeo: